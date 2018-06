V Ústí po střetu s trolejbusem zemřel řidič auta, dvanáct lidí se zranilo

„K nehodě došlo v Opletalově ulici krátce po páté hodině ranní. Řidič osobního vozidla vjel zatím z nezjištěných příčin do protisměru a tam se střel s trolejbusem. Nehoda má bohužel tragický následek a to úmrtí řidiče osobního vozidla,“ řekla iDNES.cz mluvčí krajské policie Alena Bartošová.

Jeho úmrtí potvrdil iDNES.cz mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. „Řidič automobilu utrpěl zranění neslučitelná se životem. V trolejbuse bylo celkem dvanáct zraněných osob, které utrpěly zranění lehká až středně vážná,“ uvedl.

Na místě nehody zasahovaly čtyři sanitní vozy, které rozvezly zraněné do nemocnic v Ústí nad Labem a Děčíně. Do prvně jmenované záchranáři převezli devět lidí, do druhé tři.

Řidič trolejbusu se snažil vyhnout autu a zabránit střetu. Při tomto manévru poškodil zaparkované auto, které bylo bez posádky.

Silnice je zcela uzavřená a provoz odklání policejní hlídky. Operační důstojník uvedl, že uzavírka potrvá nejméně do jedenácté hodiny. Příčinami a okolnostmi nehody se zabývají policisté.