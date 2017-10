Chlapec v Lounech brutálně zbil dva školáky, jiný to natáčel

Útok se odehrál v pondělí odpoledne v Holárkových sadech v Lounech. Video zachycuje hocha v červené kšiltovce a rukavicích, jak se blíží ke skupince dětí. Na záznamu je slyšet hlas: „Oni zaplatili, nech je bejt“.

Agresor uhodí jednoho hocha a vzápětí se vrhne na jeho kamaráda. Několikrát ho praští do hlavy a kopne do těla. Když školák upadne, násilník v útoku pokračuje dalšími ranami pěstí do horní části těla. Poté se rozběhne k prvnímu chlapci, jemuž dá několik ran pěstí a kopanec.

Ostatní děti incidentu přihlížejí, vulgárně ho komentují, ale nijak se útočníka nesnaží zastavit. Ten se opět vrací k bezbrannému ležícímu chlapci a několikrát ho kopne.

Když se video dostalo do rukou Karolíně Brandejske, ihned ho vložila na Facebook jako varování pro ostatní. „Dala jsem ho tam jako jediná, jelikož děti, které tohle video měly, se bály to někomu říct,“ sdělila iDNES.cz Brandejska.

Případem se zabývá policie

Případem se začala zabývat státní policie. „Prošetřujeme fyzické napadení mezi školáky. Z příspěvku na sociální síti se nám podařilo ustanovit pachatele. S ohledem na věk zúčastněných ale nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Irena Pilařová.

Policie současně odmítla tvrzení některých lidí na sociální síti, že napadení chlapci utrpěli těžká zranění.

Brutalita útoku zaskočila vedení města. Starosta Loun Radovan Šabata vyzval městskou a státní policii, aby zesílily hlídky v okolí škol v době začátku a konce vyučování.

„Současně apeluji na všechny rodiče a žáky, aby v případě podobných události neprodleně informovali strážníky nebo policii. Takovéto chování nechceme a nebudeme na území města tolerovat,“ upozornil starosta Loun.

„Ve spolupráci se státní policií jsme zintenzivnili hlídky. Strážníci budou v době ukončení vyučování dohlížet na všechny školy ve městě v intervalu 30 až 45 minut. Jak před školou, tak i v blízkém okolí,“ potvrdil ředitel městské policie Radek Baláš.