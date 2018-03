Těžkou norskou trať chce musher z Podbořan dojet, bez ohledu na umístění

„O minutu a půl jsme porazili německého závodníka. Před startem poslední etapy jsme na něj ztráceli téměř 10 minut. Nechtělo se mu jet přede mnou a otálel se startem, tak jsem zapřáhl psy, naskočil na saně a ujeli jsme mu,“ přiblížil Habásko.

Vítězství už po více než dvacetileté musherské kariéře nepočítá. „Umístění není pro mě tak důležité. Už před lety jsem si uvědomil, že smysl není v medailích, ale v životním stylu a souznění se psí smečkou,“ uvedl musher.

Nyní má před sebou další velkou výzvu – norský Finnmarkslopet. On a jeho tým osmi sibiřských husky budou několik dní čelit nádherné, ale současně i tvrdé skandinávské přírodě. Nekonečné sněhové pláně tam střídají hluboké horské strže, zamrzlá jezera a řeky.

„Ledového počasí se neobávám, naopak horší by byly teploty lehce pod bodem mrazu. Sníh je na povrchu povolený, pejskům se do něj více boří nohy, což je pro ně namáhavější. Nebezpečný je také povolený led, který hrozí prolomením,“ popsal musher.

I pro něj samotného je takové počasí nepříjemné, pokud navíc ještě svítí slunce, vytvoří to sice nádhernou scenérii a pocitově je člověku teplo, mohou ale snadno vznikat nebezpečné omrzliny.

Zrádné severské klima

Habásko ví moc dobře, co ho čeká a co severské klima dokáže s člověkem i psy udělat, v minulosti už několik vícedenních severských závodů absolvoval. Na start v norském městečku Alta se 10. března postaví podruhé. Loni extrémně náročný závod nedokončil, tehdy mu zbývalo do cíle 160 kilometrů.

„Skončit bylo hrozně těžké, ale když začal mít potíže s během třetí pejsek a sněhová bouře se zhoršovala, byl čas to ukončit. I když jsem mohl dojet i s pěti pejsky, nechtěl jsem riskovat jejich zdraví jen kvůli svému zážitku,“ řekl Habásko.

Letos věří, že se na závod připravil ještě lépe. Říká, že ví, do čeho jde. Změnil tréninkový plán, více se zaměřil na silovou a vytrvalostní fázi než na rychlostní.

„Proto jsem i letos vynechal mistrovství Evropy a světa a soustředil přípravu jen na norský závod. V Podbořanech, kde nejsou vůbec dobré sněhové podmínky, jsme sice trénovali na blátě, ale několik týdnů jsme strávili na sněhu v Krušných horách na Karlovarsku,“ podotkl musher.

Oproti minulému roku organizátoři závod jeho kategorie, ve které startuje jako jediný Čech, prodloužili z 500 na 545 kilometrů.

„Každý kilometr navíc je hodně znát. Samotná trasa by měla být také náročnější, ale věřím, že jsme dobře připraveni na vše. Že bych zabloudil, toho se neobávám. Vybaveni jsme GPS zařízením a trasa je vytyčena. Mým cílem je dojet, je jedno na jakém místě,“ poznamenal musher.

Archivní video z tréninku mushera:

VIDEO: Drsný trénink. Spanilá jízda Mushera a jeho psí smečky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu