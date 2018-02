Teplice chtějí sdílet auta, zatím zjišťují, zda se to ve městě vyplatí

Zatím je ve městě možné sdílet kola. Růžové bicykly jsou v sezoně přivázané na různých místech a registrovaní zájemci si je mohou odemknout a po jízdě opět někde zanechat (o sdílení kol v Teplicích zde).



„Sdílení funguje i v Česku a dostává se už i na nižší úroveň. Zatím však nevíme, jestli se ho vyplatí provozovat i v Teplicích,“ říká místní zastupitel Jakub Mráček, který po sdílení kol (Rekola) pomáhá v lázeňském městě rozjet i službu sdílení aut.

„Zjišťujeme poptávku pomocí internetu a sociálních sítí. Chceme zjistit, kdo by měl o službu zájem, jak často by ji využíval, případně v jakých časech a dnech,“ vysvětluje Mráček.

„Pokud se najde dostatek uživatelů, spustíme carsharing v Teplicích na začátku léta,“ potvrzuje Michal Šimoník, zástupce společnosti Autonapůl, jež provoz v Teplicích zvažuje.

Průměrné stáří vozů je dva roky

Firma vznikla v roce 2003, působí už v devíti českých městech a disponuje téměř 80 vozidly. „Máme nová a spolehlivá auta, průměrné stáří vozů je dva roky. Do měsíce chceme pořídit první elektromobil,“ přibližuje.

Těchto služeb podle Šimoníka využívá kolem tisícovky lidí. „Každý rok ale čísla o padesát až sto procent rostou,“ dodává Šimoník.



Na začátku musí každý zájemce o sdílení aut podepsat smlouvu a uhradit vratnou zálohu 5 tisíc korun. Poté dostane čipovou kartu, jejíž pomocí si odemkne zaparkovaný vůz, který si předem vybral.

„Den i čas si rezervuje přes mobil či internet. Ve voze jsou klíčky do zapalování, kterými si zájemce nastartuje a může jezdit. Po jízdě klíčky vrátí do speciálního konektoru, kartou auto uzamkne a to se samo lokalizuje pro dalšího zájemce,“ popisuje Šimoník.

Za dobu existence prý firmě nikdo žádné auto neodcizil. Když už by se násilím dostal dovnitř, klíč je mu bez čipové karty k ničemu. Auto nenastartuje.

Ceny za ujeté kilometry a časový poplatek

Kromě zmíněné vratné zálohy platí uživatel dle velikosti auta 3,90 až 7,40 korun za každý ujetý kilometr a časový poplatek. „U krátkých časů je to 27 korun za hodinu, při celodenním využití 320 korun,“ vypočítává zástupce společnosti.

„Lidé platí jen to, co skutečně projedou. Nekupují dálniční známku, nemusí řešit servis, pojištění ani výměnu pneumatik,“ upřesňuje Mráček. Podle jeho slov se pro začátek v Teplicích počítá s jedním vozem střední velikosti.

Společnost Autonapůl nabízí jak malá „městská“ auta a rodinné kombíky, tak i devítimístné dodávky. „Ty využívají hlavně menší firmy pro služební cesty,“ podotýká Šimoník s tím, že s auty mohou uživatelé cestovat i do zahraničí.

„Po Evropské unii to funguje bez problémů, v létě jsme měli vozy v Norsku, ve Francii na Ukrajině i na Balkáně. Výhodou je, že si auto můžete půjčit v jednom městě a vrátit v jiném,“ poznamenává.