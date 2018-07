Mozaika zobrazující kraj se před rekonstrukcí zdi stěhuje do muzea

„Je naší povinností udělat maximum pro záchranu a uchování tohoto díla. Zároveň věřím, že se v budoucnu najde způsob, jak mozaiku vrátit veřejnosti,“ uvedl ředitel muzea Václav Houfek a ocenil, že se na ně kvůli tomu obrátil sám majitel nemovitosti.

Muzeum dílo o velikosti 35 metrů čtverečních musí sejmout, protože vlastník objektu zde chystá stavební úpravy. Podle informací MF DNES plánuje zeď probourat a vybudovat tu kavárnu s předzahrádkou.

„Rádi bychom měli práce hotové do konce července. Zatím ale zkoušíme technologii sejmutí a uvidíme, jak to půjde. Používáme k tomu klih, aby se mozaikové sklo nepoškodilo. V tuto chvíli ji rozebereme na díly a dáme do našich depozitářů,“ dodal Houfek.

Mozaikou zeď ozdobil v roce 1986 její autor Petr Menš. Abstrahující pohled na mapu tehdejšího Severočeského kraje s výraznou linií řeky Labe byl řadu let dominantním výtvarným prvkem této části centra města. Již delší dobu je lae mozaiky i cílem útoku vandalů.