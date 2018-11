Za zneužití dětí dostal muž z Mostu pět let. Soud čekal, až dívka dospěje

„Obžalovanému byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody se zařazením do věznice s ostrahou a dále pak trest propadnutí věci,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Veronika Suchoňová.

Dnes již dvaašedesátiletý muž v této kauze stanul před krajským soudem poprvé v roce 2011. Tehdy si vyslechl šestiletý trest. Vrchní soud v Praze jej ale několik měsíců poté zrušil. Nařídil prověřit, zda děti mluví pravdu, a spis vrátil do Ústí.

„Pražský soud mimo jiné uložil, aby bylo provedeno nové znalecké zkoumání dívky. Protože ale paní soudkyně nechtěla dospívající a rozvíjející se dívku traumatizovat a sekundárně viktimizovat, vyčkala, až bude starší. Až poté přistoupila k jejímu znaleckému zkoumání a vyšetření,“ vysvětlil postup ústeckého soudu dozorující státní zástupce Jan Veselý.

Případ se podle obžaloby stal v létě roku 2010, kdy se devítiletý chlapec a jeho jedenáctiletá sestra vraceli domů od svého otce. Spolu s kamarády probírali popelnice, kde hledali jídlo.

Obžalovaný muž na ně volal a nabízel jim hračky. Odvedl je k sobě do bytu, pak chlapce poslal pro cigarety do nedaleké restaurace. S jeho sestrou zůstal v bytě sám a podle spisu ji začal osahávat. „Plácnul mě po zadku, bylo mi to nepříjemné,“ řekla dívka.

Dal jsem jim jen hračky po vnukovi, hájí se muž

Chlapec se během chvíle vrátil a dívka chtěla odejít, jenže dveře byly zamčené. Muž jí podle obžaloby řekl, že se od něj dostane jedině ve chvíli, kdy jeho samotného nebo bratra uspokojí rukou. Žalobce uvádí, že dívka si vybrala raději bratra.

Po činu odsouzený dětem podle spisu nabídl cigaretu, každému dal padesátikorunovou stravenku a nechal je jít. „Pošeptal mi, abych přišla sama, že budu mít víc peněz,“ popsala dívka.

Zhruba za měsíc se dívka svěřila kamarádům a jeden z nich ji vzal na policejní stanici.

Muž od počátku tvrdí, že je nevinen. Řekl, že děti potkal u popelnic a nabídl jim hračky po svém vnukovi. Ty jim také dal, ale nic dalšího se podle něj v bytě nestalo.

Argumentoval například tím, že dívka ze sociálně slabé rodiny je nevěrohodná, protože už v deseti letech přišla o panenství. To potvrdila i lékařská zpráva.