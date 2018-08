Roudnice a kraj se přou o vedení nákladní dopravy městem a přes most

Jádrem problému je způsob opravy mostu přes Labe. Kraj jako jeho vlastník chce zvýšit nosnost na 28 tun, to by však znamenalo, že by Karlovým náměstím, jež bezprostředně na most navazuje, mohly projíždět právě i kamiony.



„Rada Ústeckého kraje tuto variantu schválila již v minulosti, jedná se o rekonstrukci s plánovanou nosností 28 tun, protože jde o most na komunikaci druhé třídy. Vnímáme, že město má problémy s tím, že kamiony projíždějí přes náměstí, ale stále musíme brát na zřetel to, že dokud je komunikace takto zařazena, most tomu musí odpovídat,“ uvedl krajský radní Ladislav Drlý na setkání představitelů kraje a Roudnice nad Labem.

S tím Roudnice nesouhlasí. „Toto stanovisko je v naprostém nesouladu s tím, které vzešlo z červnového setkání. Přijeli jsme s očekáváním, že jednání navážou na příslib zástupců kraje na snížení tonáže mostu na šestnáct tun,“ sdělil místostarosta Roudnice František Padělek.

Řešením by byl obchvat

„Jsem nespokojen s tím, že se nenaplnily naše představy a očekávání, které byly předneseny při posledním jednání. Představitelé kraje především nejsou ochotni ustoupit maximální nosnosti mostu 28 tun,“ dodal Padělek.

Roudnice vedle snížení tonáže požadovala i rozšíření chodníků, bezpečnostní bariéry mezi chodníky a vozovkou a vymezení pruhu pro cyklisty.

„Dočkali jsme se jen bariéry, která samotná ještě víc omezí pohyb chodců, a pruhů pro cyklisty, jež jsou tím nejmenším možným,“ řekl městský architekt Jan Drahozal.

Komplikace s dopravním zatížením města by vyřešila stavba obchvatu města, která počítá i s novým mostem a s tím, že by se odvedla těžká kamionová doprava z centra. Podle zástupců Roudnice je to ale výhled na mnoho let.