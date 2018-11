Moldavská dráha je po sesuvu opravená, první vlaky vyjedou o víkendu

„V současné době jsou práce na sanaci sesuvu dokončeny. Ode dneška je trať sjízdná,“ potvrdila Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).



V úseku mezi Osekem a cílovou Moldavou převážely v posledních měsících cestující autobusy. Původně měla být oprava trati hotová do jara 2018, nakonec ale trvala déle.

Instalovaly se kotvy a předepjaté sítě, tato opatření mají zpevnit vlastní těleso náspu. Zhotoveny byly betonové zdi v koruně náspu a opraveno odvodnění. Součástí akce bylo i položení nového železničního svršku přes sanované místo.



„V tunelech se pracovalo na zajištění provozuschopnosti a na mostě bezprostředně za sesuvem byly vyměněny mostnice,“ popsala Pistoriusová další práce, jež měly původně stát 53 milionů, ale prodražily se takřka o 11 milionů. Opravu a obnovu trati od počátku podporoval Ústecký kraj.

„Jsme rádi, že se ji podařilo zachránit. Je to významná nejen technická památka, ale i turistická trať, kterou v zimě hojně využívají lyžaři,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Přestože je trať sjízdná od čtvrtka a první vlaky na ni vyjedou o víkendu, slavnostní znovuzahájení provozu se uskuteční až 18. listopadu, kdy jsou v plánu doprovodné akce pro veřejnost.

Lidé se znovu projedou například historickým motorákem Hurvínek z Mostu nebo novým přímým spojem z Ústí nad Labem a Teplic, který budou soupravou RegioShark zajišťovat České dráhy.

„Motoráčky mají své kouzlo a hezky se na ně dívá, z pohledu cestujících je ale dobře, že vyjede i moderní souprava, která lidem nabídne odpovídající komfort,“ doplnil Bubeníček.

Moldavská horská dráha spojující Most s Moldavou začala oficiálně fungovat v květnu 1885, ale už roku 1876 byl zprovozněn úsek do Oseku a rok poté do Hrobu. Část mezi Loukou u Litvínova a Moldavou je od roku 1998 kulturní památkou.