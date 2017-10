Nevím, proč bych nesměl do restaurace, říká o zadržení republikán Sládek

Policie vás podezírá z přestupku porušení volebního zákona...

My jsme se ničeho neodpustili. Už po tmě jsme po Chomutově cestovali a navštěvovali jsme restaurace. Nevím nic o tom, že bych nemohl do restaurací. Tam jsme se bavili s lidmi a najednou mi za zády stojí policisté (o zadržení Sládka zde).

Co se dělo pak?

Odvlekli nás na služebnu a potom nám zabavili auto jako důkazní materiál. Je to majetek řidiče a ne můj, policie na to neměla právo. Když jsem se ptal, jak se mám dostat z Chomutova, řekli, ať jdeme pěšky. Ušli jsme desítky kilometrů, než nás to přestalo bavit.

Mluvil jste s lidmi před restaurací Monika, nebo přímo v lokále?

Před restaurací bylo určitě pár kuřáků, ale my jsme byli uvnitř.

Naproti této restauraci přes silnici je gymnázium, kde jsou volební místnosti. To jste nevěděl?

Jestli je někde v dáli nějaká budova s volební místností, to nevím. Jak mám po tmě při tak mizerně osvětlených městech jako jsou Most, Jirkov či Chomutov vidět? Rozhodně jsme tam ale nikomu nevadili.

S kolika lidmi jste v tu chvíli diskutoval?

To víte, hospůdka v pátek večer... Byla plná. A v době, kdy za mnou přišli policisté, jsme už nebyli v restauraci Monika, ale ve vedlejší hospůdce.