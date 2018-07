V Mikulášovicích sesadili starostku. Potřebovali se mě zbavit, říká

Z jedenáctičlenného zastupitelstva bylo pro odvolání sedm lidí. „Osobně jsem byl proti,“ sdělil MF DNES nově zvolený starosta Emil Bláha, který dosud dělal Trojanové zástupce.

„Myslím, že odvolat starostku pár měsíců před komunálními volbami je zbytečné. A nemohu ani potvrdit to, že by nekomunikovala. Já jsem ten pocit neměl,“ podotkl.

Trojanová o svém odvolání příliš mluvit nechce. Jako první zmíní, že ji mrzí, že nemohla dokončit rozdělané projekty, a bojí se, že nové vedení radnice je nebude umět dotáhnout do konce. „Nemají zkušenosti, nemají kontakty,“ poznamenala.

Důvody svého sesazení každopádně nevidí ve své neschopnosti komunikovat s kolegy. Problém je podle ní jinde.

„Měla jsem v úmyslu vyhlásit výběrové řízení na ředitele školy a školky. To se stávajícím ředitelkám nelíbilo, bojí se o místa, a tak mě nechaly sesadit. Což nebylo nic těžkého, více než polovina zastupitelstva jsou jejich příbuzní nebo podřízení,“ tvrdí Trojanová.

Policie se zabývá trestními oznámeními

Ředitelka mikulášovické základní školy Dagmar Kalousková a zároveň zastupitelka to odmítá. „Přestala jsem jí důvěřovat a myslím, že i ostatní. Něco jiného říkala při pracovních jednáních, něco jiného pak při zastupitelstvu,“ říká Kalousková.

„Nejvíc mi ale vadí, že na dva zastupitele podala trestní oznámení (pro podezření z pletichaření při zadávání veřejné zakázky, pozn. red.), a ti kvůli tomu odstoupili. A i když jsme to jako důvod neuváděli, vadí mi i to, že některé městské stavební zakázky dostává firma jejího manžela. Konkrétně opravu naší jídelny. Poukázala jsem na to a zakázku pak dostal někdo jiný,“ dodala.

I když pro odvolání Trojanové ruku zvedla, nemyslí si prý ale, že všechno dělala špatně. „Získala pro město 48 milionů, opravila se tělocvična, kaple a další objekty,“ uznává Kalousková.

Do toho všeho i Trojanová čelí trestnímu oznámení. „Podal ho jeden z chalupářů, který sem jezdí padesát let, kvůli tomu, že předražila zakázku na opravu kaple,“ zmiňuje Kalousková.

Severočeská policejní mluvčí Pavla Kofrová potvrdila, že trestní oznámení na Trojanovou i její na oba zastupitele policisté obdrželi a zabývají se jimi.