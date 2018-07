S čím odlétal Vondrka do Koreje? V Chomutově chtějí vidět placku

„Kluci z Chomutova mi popřáli štěstí a chtějí vidět placku,“ řekl 35letý útočník před odletem do Koreje v rozhovoru pro klubový web. „Myšlenky na olympiádu mám v plném proudu, mrazení už malinko přišlo, ale víc se určitě dostaví, až dorazíme do dějiště olympiády.“

Vondrka se do Koreje vydal ve středu, tedy jen den po derby s Litvínovem. Hokejový turnaj začíná 14. února, český tým do něj vstoupí až v pátek ve 13.10 místního času proti domácímu týmu. Bude tedy dost času na to, aby se hráči vyrovnali s osmihodinovým časovým posunem.

„Zpočátku to bude hlavně o tom, aby se člověk zajel do nějakých kolejí a zvykl si na časový posun. Osobně z toho mám trochu strach, protože jsem nic podobného nikdy nezažil, nebude to sranda,“ tušil Vondrka, jenž létal přes časová pásma už v dobách, kdy působil v KHL. „Ale tohle bude trochu jiné než v KHL, tam jsme někam přijeli, odehráli zápas a zase jeli zpátky. Být někde čtrnáct dní a zvyknout si na posun, to pro mě bude novinka.“

Češi ve skupině narazí na Koreu, Kanadu a Švýcarsko. „Vždycky jsem považoval za nejrychlejší tým Finsko, ale nedávno na Channel One Cupu byli Kanaďani ještě rychlejší. Měli skvělý pohyb a hráli fyzický hokej. Švýcarsko je stabilní mužstvo na vysoké úrovni, protože mohou nominovat hráče z kvalitní ligy. A Korea nedávno porazila Kazachstán 3:0, takže to nebudou žádní nazdárci,“ říká o protivnících české reprezentace.

Svou účast na olympiádě bere Vondrka jako vrchol své kariéry. „Je to ohromná satisfakce za celou moji kariéru, jsem strašně šťastný. Nechci říkat, že když jsem se to dozvěděl, že mi prolétla hlavou celá kariéra, ale myslel jsem na hodně věcí. Beru to jako ocenění mojí práce odmala, je to ohromná akce, je to olympiáda. Není toho už moc, co může být víc.“

Však také Vondrku za nominaci na olympiádu pořádně zkasíruje chomutovský pokladník. „Dávid Skokan mi tam napálil nějakou strašnou částku a Marek Tomica ji ještě zvednul. Tak jsem klukům říkal, že jim nechám rovnou celou výplatu, že to asi bude nejjednodušší,“ usmíval se hráč, jenž v národním týmu zatím odehrál 75 zápasů s bilancí 12 gólů + 10 asistencí.

Nejvíc se Vondrka pochopitelně těší na hokejový turnaj, rád by ale nasál olympijskou atmosféru i na jiných sportovištích. „Chtěl bych se podívat na sjezdové lyžování, na rychlobruslení, je toho hodně. Ale samozřejmě bude záležet na tom, jak bude čas, jak budeme mít volno. Každopádně bych ale chtěl nějaké sporty vidět.“

Olympijskou kolekci Vondrka vyfasoval 22. ledna a hned se s ní pochlubil na Instagramu. Líbí se mu i raškovka, která odkazuje na prvního československého vítěze na zimní olympiádě Jiřího Rašku a jeho čepici, s níž slavný skokan na lyžích v roce 1968 v Grenoblu létal.

„Je to super kulíšek. Ale celá kolekce je krásná, super je i odkaz na sto let od založení státu.“

Doma budou Vondrkovi držet palce i tři jeho ratolesti, ovšem vzhledem k časovému posunu nejspíš nebudou moct všechna utkání sledovat. Třeba duel Česka s Kanadou začne ve čtyři ráno našeho času.

„Děti docela dobře spí, takže od čtyř hodin asi koukat nebudou,“ tuší kapitán Pirátů. Do Koreje si přibalil knihu o o své oblíbené pochutině - kávě. „A také o tom, jak důležitý je otec pro dceru,“ prozradil Vondrka.

Na Korejský poloostrov, kde dlouhodobě panuje napětí mezi Jižní Koreou a KLDR, odlétal s dostatečnou informační výbavou. „Už dřív jsem koukal na nějaké dokumenty o Koreji, něco o tom vím. Moc nad tím nepřemýšlím, ale než odjedu, tak se určitě připojistím,“ usmál se Vondrka.