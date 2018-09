Největším problémem Ústí jsou vyloučené lokality, říká Michaela Vaňková

Nemohu se nezeptat na vaše volební plakáty, kde jste vyobrazena jako akční hrdinka z Avengers. Vám to ještě sluší, ale váš kolega Jan Eichler vypadá trochu zvláštně (jako komiksový superhrdina – pozn. red.). Čí to byl nápad?

Vzniklo to u našich mladších ročníků v naší straně a je to opravdu jenom pro Ústí nad Labem. Strana nemá letos úplně pevné mantinely, co se kampaně týče, proto jsme si dovolili trošku experimentovat. Ze začátku jsme o tom dost diskutovali a pan Eichler se tomu trochu bránil, ale my jsme ho přesvědčili, že on superhrdina je. Opravdu si ho vážím, že do toho šel. Ten nápad je dobrý, ale máme i civilní kampaň „Lepší Ústí není sci-fi“, v rámci které povedeme kontaktní setkání s voliči.

Proč byste se měla stát primátorkou právě vy a proč jste v čele kandidátky?

Moje zvolení vzešlo z diskuse uvnitř strany, mám zkušenosti v komunální politice ze dvou volebních období. A proč bych se já měla stát primátorkou? To se musíte zeptat voličů.

Co vás k rozhodnutí stát se jedničkou kandidátky ČSSD vedlo?

Politik se prostě nesmí vzdávat a musí jít za svým cílem.

Michaela Vaňková (*1959) kandiduje na ústeckou primátorku za ČSSD

pracuje jako ženská lékařka na Střekově

je členkou zastupitelstva městského obvodu Střekov a ve stejné pozici na magistrátu

ve volném čase se věnuje sportu nebo zahradě

její dcera studuje na vysoké škole v Brně

Nebojíte se, že vám uškodí kroky a volební výsledky celostátní ČSSD?

Mám vůči celostranickému vedení výhrady, třeba jsem byla proti vstupu ČSSD do vlády s Andrejem Babišem. Respektuji výsledky voleb, ale podle mě by neměl být ve vedení vlády obviněný člověk. Politik musí ctít a respektovat zákony naší země, když je sám tvoří, a pokud to u premiéra není, je to špatně. Ale já doufám, že naši voliči ocení, co jsme tu v minulosti dokázali, a proto nám dají své hlasy.

Jak jste spokojena s dosavadním vedením Ústí? Můžete ho za něco pochválit a v čem chcete být jiná?

Myslím si, že současnému vedení se povedlo konsolidovat situaci po rozpadu hnutí ANO, kdy město nemělo stabilní vedení a zastupitelstvo převzalo jeho roli. Město vlastně jen přežívalo a nedalo se rozvíjet. Povedly se dílčí věci, avšak nevidím v působení minulého vedení radnice nic významného, co by město Ústí nad Labem posunulo dopředu. Jiní bychom chtěli být v tom, že vytvoříme stabilní tým, který pomůže městu jít dopředu. Když se politika dělá dobře a ve prospěch města, musíme umět najít společnou řeč všech, kteří se do zastupitelstva dostanou, a tím směřovat do budoucnosti.

Představte nám hlavní body volebního programu.

Nejdůležitější je pro nás to, co nyní hoří, což jsou vyloučené lokality a problémy, které máme kolem zavíraných ubytoven. Zjišťovala jsem si, že ve městě je bezmála padesát procent lidí na sociálních dávkách, 40 tisíc obyvatel sociálně slabých a dvacet sedm tisíc nepřizpůsobivých, což jsou veliká čísla. Všichni ostatní lidé, co pracují jako učitelé, lékaři či sociální pracovníci, jsou superhrdinové, protože toho mají na sebe naloženo opravdu hodně. Je to věc, kterou bychom chtěli řešit, ale nejde to jen v rámci ČSSD, musíme mít podporu dalších subjektů, které se dostanou v Ústí do zastupitelstva, a spolupracovat i s vládou. Řešení vyloučených lokalit souvisí s tím, že město musí mít svůj bytový fond a mít strategii. Nesouhlasím s kroky současného vedení, co se týká bezdoplatkových zón a jejich zavádění na celé území města. Nedá se to dělat bez plánu a populisticky, nevyřeší se to ze dne na den. Nejdříve by bylo potřeba zjistit naše možnosti nebo vládní programy, které by nám pomohly, a podle toho postupovat. Není řešení zavést bezdoplatkovou zónu na celé Ústí, protože bojujeme s negativním obrazem města a toto by situaci dál zhoršilo. Pokud se ještě vrátím k volebnímu programu, chceme pokračovat v podpoře sportu, opravách silnic nebo zajišťování kvalitního školství a rozvoje města, o což usilujeme po celou dobu, kdy jsme součástí ústeckého zastupitelstva.

Čeho byste v politice chtěla dosáhnout?

Chtěla bych přispět k tomu, aby Ústí získalo někdejší slávu, kterou kdysi mělo. Je to na jednu stranu krásné město, ale na druhou zaostává. Vždycky se mi ale zdálo, že tu není nuda, proto se mi líbí.

S kým se můžete v Ústí spojit do koalice a s kým naopak vůbec?

Mimo extremistických politických stran se nevymezujeme vůči nikomu. ČSSD je stranou, která má sociální ideje a problémy vyloučených lokalit a nepřizpůsobivých se musí řešit civilizovaně. S kým nakonec budeme spolupracovat, záleží na volbách a kdo se do zastupitelstva dostane.