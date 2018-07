Hrob opraví dvě náměstí, jedno si v anketě navrhnou sami obyvatelé

„Spolupracujeme s mladým týmem architektů, kteří nám k tomu připraví studii. Chtějí řešit i přilehlé ulice a parčík a mít co nejvíc informací, tak jsme udělali anketu. Lidé v ní mohou vyjádřit, co tam chtějí a co naopak ne,“ říká starosta Karel Hirsch.



Podněty lze sdělit do 9. února prostřednictvím dotazníku, který je na webu i facebookové stránce města a lidé ho dostanou i do schránek. „Věříme, že mohou přinést dobré nápady a poznatky,“ míní starosta.

S plány na obnovu druhého náměstí začala radnice už v roce 2015.

„Projekt obnovy Mírového náměstí a Mlýnské ulice už je hotový a čekáme na stavební povolení. Až bude, chtěli bychom požádat o dotaci,“ prozradil Hirsch. Rekonstrukce vyjde zhruba na 20 milionů korun.

Upraví se parkování, zeleň a všechny komunikace. „V minulých letech se tu opravovaly inženýrské sítě a v zemi už je vše, co tam má být. V budoucnu už by se tu nemělo kopat, nedojde-li k havárii,“ dodal starosta.

Rekonstrukci obou náměstí by radnice chtěla začít na podzim.