Měření ukazují, že svah pod novou D8 v Českém středohoří je klidný

Na silnicích a dálnicích s příchodem března začaly opravy a uzavírky. Na D8 řidiče v tuto chvíli čekají největší komplikace u sjezdu na Zdiby, chystané omezení na D8 přes České středohoří se naopak odkládá.



„Situace na tomto úseku je v tuto chvíli tak dobrá, že se ho nechystáme uzavírat na celou letošní stavební sezonu. Je to nejlepší důkaz toho, že dálnici neustále sledujeme a s vývojem můžeme být spokojeni,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Je to dobrá zpráva pro řidiče. To proto, že loni 20. září, když se poprvé začalo jezdit po obou mostech nestabilní estakády, ŘSD sdělilo, že autostráda spojující Prahu, sever Čech a německé Drážďany bude letos od jara do podzimu opět částečně uzavřena kvůli dalšímu jištění mostů u Prackovic.

Stavbu hlídá sto měřicích bodů

„Budeme stavbu a její okolí pečlivě sledovat a zároveň se připravovat na příští rok, kdy začne fáze dodatečného kotvení nad Prackovicemi,“ řekl tehdy Rýdl s tím, že se bude celou letošní stavební sezonu dělat vysokotlaká injektáž betonu u pilíře horní i dolní estakády za 220 až 300 milionů korun. Kvůli pracím se měl střídavě zavírat vždy jeden z mostů estakády.

Nyní je už klidnější. „Přímo u stavby i v celém okolí je více než 100 měřicích bodů, které detailně sledujeme. A můžeme konstatovat, že účinkují dodatečné kotvicí prvky, které jsme loni budovali. Situace je tak dobrá, že v tuto chvíli není kam spěchat, stavba se uklidňuje a stav je uspokojivý,“ sdělil Rýdl.

Podle ŘSD tedy není důvod hnedna jaře začít s dalším kotvením estakády, která nejdříve musela být i s hotovou dálnicí rozebrána a poté znovu upevňována. Postaveno bylo 120 pilotů ve zhruba 200 metrů dlouhé stěně pod násypem mostu, které mají zajistit nestabilní svah.

Práce na nestabilním podloží nekončí

Vyrostla zde i další 16 metrů hluboká odvodňovací stěna. A právě na základě hlášení čidel v této oblasti odborníci v prosinci 2016 nedoporučili otevření celé estakády. Kvůli dodatečným zásahům 16,4 kilometru dlouhý úsek D8 přes České středohoří stál místo 9 miliard více než 16 miliard korun.

Přestože čidla nehlásí posuny dálnice ve Středohoří, práce na nestabilním svahu u Prackovic nekončí.

„Zvažujeme variantu, že práce začnou koncem března či počátkem dubna a doprava by byla omezena na dva až tři dny. Zkusíme jednu injektáž a zjistíme, jak bude stavba i její okolí reagovat. Odezva totiž bude jiná než dříve, protože kotvicí prvky už tam jsou. Tato injektáž by byla pilotní, kontrolní,“ přiblížil mluvčí ŘSD.

Pokud by se poté práce na dálnici vrátily, stalo by se tak podle jeho slov až v průběhu léta.

Omezení pak bude stejné jako loni do září, doprava by se těsně před mostem svedla na jednu stranu. „Pro dopravu to žádné kolony nepřinese. Jsou zde tunely, kde se musí ze zákona jezdit osmdesátkou,“ míní Rýdl.

Podle něj by letošními pracemi mohla být autostráda kompletně hotová. Krátké uzavírky ale dálnici D8 jako každou jinou čekají.

Dálnice D8 přes České středohoří je plně průjezdná (20. 9. 2017)