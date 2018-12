Zdrogovaný řidič auta s propadlou technickou vybrzdil kamion

„Řidič kamionu, který v půl desáté dopoledne projížděl Saskou ulicí, uvedl, že ho předjelo na plné čáře vozidlo mercedes a následně prudce zabrzdilo,“ líčí páteční událost mluvčí děčínské městské policie Tomáš Pavlík.



Osobní auto se s náklaďákem jen se štěstím nesrazilo.

Strážníci krátce po incidentu mercedes zastavili a zabránili řidiči, aby pokračoval v jízdě. Zjistili, že je to pětatřicetiletý muž z Děčína. „Z jeho chování bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu,“ podotýká Pavlík.

Hlídka přivolala k vozu bez technické kontroly a podezřelému řidiči státní policisty. Ti u tohoto šoféra zjistili 0,28 promile alkoholu v dechu a pozitivní byl i orientační test na drogy.

„U toho ale ještě čekáme na odborné vyjádření,“ řekla policejní mluvčí Alena Bartošová. Policisté proto zatím čin posoudili jen jako přestupek. „Muži jsme odebrali řidičský průkaz,“ doplnila Bartošová.

Saská ulice v Děčíně

Koncem října se odehrál podobný případ na silnici z Bíliny na Most. Policie krátce poté obvinila z obecného ohrožení dvaačtyřicetiletého řidiče z Chomutovska, který tam opakovaně vybržďoval jiné auto a nakonec se před ním otočil pomocí ruční brzdy. Za to mu hrozí až osm let vězení.



