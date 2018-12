Medvědice Babu odjela z ústecké zoo do Skotska za nápadníkem

„V pondělí ráno jsme Babu uspali, naložili do bedny a po probuzení se vydala na dalekou cestu,“ popisuje vedoucí zoologického úseku Lukáš Štěrba. Jak dodává, její budoucí partner Rotana pochází z volné přírody a je mu asi patnáct let.



Do svého nového domova Babu dorazila po zhruba 28 hodinách jízdy. Transport přečkala v pořádku a po vypuštění z bedny se s chutí pustila do připraveného krmení.

„Jsme rádi, že se samice odchovaná v naší zoo zařadí do chovného programu, protože v Evropě je pouze 19 institucí, které tento druh chovají. Navíc je řada jedinců již přestárlých a neschopných reprodukce, takže mláďata jsou velkou vzácností,“ vysvětluje ředitel ústecké zoo Roman Končel.

Takzvaný harémový chov těchto medvědů se ukázal jako nevhodný, protože u samic, zejména nepříbuzných, dochází k vzájemnému tlumení reprodukce. „O to potěšitelnější je fakt, že v letošním roce v Zoo Arnhem a Zoo Edinburgh sestavili nové nadějné páry,“ zdůrazňuje Končel.

„Chov medvědů malajských se u nás datuje k roku 1987, kdy k nám přišla skupina těchto zvířat přímo z Vietnamu. Některá z nich se následně dostala i do dalších zoo České republiky,“ doplňuje mluvčí ústecké zoo Věra Vrabcová.

Odchovy tohoto druhu jsou poměrně vzácné. V ústecké zoologické zahradě se za dobu chovu narodila celkem čtyři mláďata.

„První byla samička Bora, která odešla do zoo ve Frankfurtu, druhým sameček Cecil, jenž putoval do zoo v Záhřebu. Matkou obou mláďat byla samice Mišutka, ta v roce 2002 uhynula. Poté nastala přestávka až do příchodu nového mladého páru ze Zoological Gardens Union of Myanmar v roce 2006. Dostali jména Myanmar a Barma a jejich prvním mládětem byla právě samička Babu,“ dodává Vrabcová.

Babu si na cestu do Skotska musela několik měsíců počkat. Problém byl v tom, že zoo v Edinburghu měla dva samce, takže museli nejdříve jednoho přesunout do zoo v Arnhemu, aby získali místo právě pro samici Babu.

„Protože to byly poměrně složité transporty, naplánovali jsme je společně,“ poznamenává vedoucí zoologického úseku Štěrba.