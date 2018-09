Ani dnes bych o Matiční nerozhodl jinak, říká po dvaceti letech exstarosta

15. září roku 1998 rozhodlo zastupitelstvo ústecké čtvrti Neštěmice, pod níž spadá i Matiční ulice, o stavbě 1,8 metru vysokého plotu. Gradovala tak podivná sláva Matiční ulice, kde si už dlouho starousedlíci stěžovali na hluk ze tří činžovních domů obývaných převážně sociálně slabými Romy, kteří sem byli sestěhováni, protože v okolních panelácích neplatili nájem.

Původně měla mezi domy v Matiční ulic stát až čtyřmetrová zeď. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo o plotu. A k plotu zastupitelé přidali i nové hřiště pro romské děti nebo lepší chodníky.

„Vůbec jsme nevěděli, že se o zdi dnes hlasuje. Alespoň někoho z nás mohli pozvat,“ řekla obyvatelka Matiční a členka tehdy nově založeného sdružení Romská duha Gizela Kulenová 15. září 1998.

„Nejlepší by bylo, kdyby mezi námi žádná, ani ta nízká zeď nestála, ale jsme zase vděční za hřiště. Nakonec se zde rozpory urovnaly a nikdo si nestěžuje,“ říkala Kulenová.

Pak se však do Ústí vypravovaly delegace českých i evropských politiků a z Matiční se stal ohromný problém ohrožující vstup Česka do Evropské unie a o plot se dokonce zajímal i Bill Clinton, když ho v listopadu 1999 navštívil tehdejší premiér Miloš Zeman v Oválné pracovně Bílého domu.

Zeď vydržela jen pár dní

Ale zpět v čase. Plot nakonec nechali stavět primátor Ladislav Hruška a starosta Neštěmic Pavel Tošovský v říjnu roku 1999. Vydržel ale jen pár dní, protože vláda přislíbila Neštěmicím peníze na vzdělávací programy pro Romy a na vykoupení domů starousedlíků, kteří se mohli z problémové ulice odstěhovat.

„Na celou kauzu vzpomínám se smíšenými pocity. Na jednu stranu mi to dalo možnost prezentovat své názory, způsoby řešení a mohl jsem se vyjadřovat i k celostátní problematice. Na druhou stranu mi to vzalo hrozně moc energie, protože jsem čelil neuvěřitelnému tlaku, otázkám novinářů, aktivistů i politiků. Musel jsem obhajovat své kroky v televizi, rozhlase i u soudu…,“ vzpomíná dnes někdejší starosta čtvrti Pavel Tošovský, který dnes vede ústeckou kandidátku ODS do komunálních voleb.

Na svém postupu by ale nic neměnil. „Tak jak jsme to udělali, tak to přesně mělo být. Jsem rád, že to dobře dopadlo ve prospěch tří rodin, které bydlely v protějších domech. Vláda, která se chtěla celého problému zbavit, nakonec přistoupila na všechny podmínky, poslala nám 10 milionů, které jsme do posledního haléře museli samozřejmě vyúčtovat, ale zhruba za polovinu jsme odkoupili od těch rodin domy a dali jim šanci se přestěhovat,“ popsal Tošovský.

Podobných ulic je ale podle něj i dnes nejen v Ústí spousta. „Jsou to ulice, kde bydlí lidé, kterým nic neříká slušné chování a udržování pořádku a proti tomu chceme bojovat,“ uzavřel.

