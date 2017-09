Dům v Matiční ulici Ústí nakonec neprodá, uvažuje spíše o jeho demolici

Budovu s číslem popisným 184 radnice vykoupila od starousedlíka v době, kdy vrcholila aféra kolem stavby betonového plotu u činžáků, do nichž radnice sestěhovala neplatiče nájemného. Dnes je již tato část Matiční ulice takřka liduprázdná.

Radní se budovu koncem srpna rozhodli prodat. Třiadvacetiletý muž z Předlic za ni nabídl nejvíc - 451 tisíc korun (psali jsme o tom zde).

Poté, co žádost stáhl, ústečtí zastupitelé prodej neschválili ani další zájemkyni, která chtěla dům získat. Proti prodeji se ohradila například zastupitelka Yveta Tomková, která je zároveň starostkou ústecké části Neštěmice, pod níž Matiční spadá.

„Máme strach, protože se k nám do obvodu stěhují další a další sociálně slabí. Situace je opravdu neúnosná. Město by se svého majetku, potažmo tohoto domu, zbavovat nemělo,“ uvedla Tomková.

Oprava by byla příliš drahá

S prodejem nesouhlasili ani zastupitelé z dalších politických stran. Primátorka Věra Nechybová proto v průběhu diskuse navrhla dům neprodávat a převést jej do správy radnice v Neštěmicích.

Budova je však ve špatném stavu. Podle zjištění statika je neobyvatelná, podmáčená a plná plísní.

„Město dům nechalo zchátrat a teď ho chce převést na nás? To si děláte srandu. Opravit ho by byla velká investice, takže jedině, že nám na to město dá peníze,“ reagovala Tomková na návrh primátorky.

Pro prodej nakonec hlasovali jen tři zastupitelé. Podle náměstka primátorky Jiřího Madara by město, pokud nedojde k prodeji, mohlo nechat dům zbourat.

