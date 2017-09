Ústecká nemocnice musí omezit provoz, zloději poškodili přívod elektřiny

Ústecká nemocnice bude bez dodávek energie od pátečních 16 hodin do sobotních 18 hodin. Podle Ivo Chrásteckého, mluvčího Krajské zdravotní, pod niž Masarykova nemocnice spadá, se omezení nijak nedotkne pacientů, kteří již ve špitále jsou.

Nově příchozí ale bude nemocnice posílat do jiných zařízení. „Podle charakteru onemocnění budou lékaři už od pátku od osmi hodin odklánět pacienty do sousedních nemocnic v rámci Ústeckého kraje nebo do specializovaných center v Praze nebo Liberci,“ uvedl Chrástecký.

Pacienti z Ústecka, kteří budou potřebovat lékařské ošetření a jejich zdravotní stav to dovolí, by podle jeho slov měli využít nemocnice v Teplicích a v Děčíně.



Platí i zákaz návštěv

Omezení se týká areálu na Severní Terase, naopak se nedotkne onkologie v části Bukov a lůžek následné péče v Ryjicích. Poškozené kabely je nutné vyměnit, případem se zabývá policie.

Omezení se dotkne i pacientů, kteří v Masarykově nemocnici zůstanou. „Od 22. září od 14 hodin budou postupně odstavovány všechny výtahy v nemocničním areálu na Severní Terase. Žádáme proto návštěvníky, aby funkční výtahy v době odstávky nepoužívali,“ poznamenal Chrástecký.

Od pátečního do nedělního poledne navíc platí na odděleních na ústecké Severní Terase zákaz návštěv.