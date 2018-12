Vzal jsem si do hlavy, že Ústí pozvednu, říká rentiér Hausenblas

Jak to v současné době vypadá s vysokorychlostní tratí z Prahy do Drážďan, která by měla vést tunelem v Krušných horách?

V Ústí je již stanovena stabilizovaná varianta, která umožní, že ve městě rychlovlak neuslyšíme ani neuvidíme, protože bude v tunelovém tubusu. Ten bude mít vyústění na západním nádraží. Moc bych si přál, aby design byl takový, že vlak zastaví v tubusu a nahoru povedou jezdicí schody na normální nádraží, kde bude pět kolejišť – jedno na Teplice, dvě směrem po proudu a dvě proti proudu Labe. Německo do své železniční zastávky Schmilka (první za hranicemi u Hřenska – pozn. red.) prakticky žádný další spoj nemůže přidat, železniční doprava ale pořád sílí, proto je tu velký tlak, aby se část dopravy přesunula právě do tunelu rychlodráhy. Povede z Drážďan, respektive Pirny do Ústí a bude určena i pro nákladní dopravu, což se u rychlovlaků moc nedělá. Němci na stavbu tlačí a dokonce došlo k mezistátní dohodě, že dráha bude projektovaná německou stranou a za jejich supervize. Ve chvíli, kdy budeme mít tubus pro rychlovlaky, stane se z nás křižovatka Evropy s úžasným napojením na okolní státy. Je to věc, která nás skutečně posune do 21. století.

Prvotní odhady byly, že dráha bude hotová do roku 2036. Platí to pořád?Nyní to brzdí úředníci na ministerstvu dopravy, ale myslím, že je reálné, aby se začalo stavět mezi lety 2027–2033. Rychlodráha je pro město totální bomba, protože Ústí má problém s chudobou, a aby se vyřešil, musí zbohatnout a začít prosperovat. Proto je důležité dopravní napojení lokality. To už se trochu stalo dálnicí D8, ale pořád to není optimální. Díky rychlodráze by se to povedlo úplně. Cesta do Prahy i Drážďan by trvala zhruba 25 minut. Takové rychlosti už osobní auta nemohou konkurovat. A je tu další aspekt – hlavní město a Drážďany jsou velký magnet, protože je tam práce. Jenže když lidé z Ústecka dojíždějí, tráví na cestách hodně času a to je nebaví, protože nechtějí jen pracovat, ale i žít. Pracujeme na tom, aby se z Ústí nejelo přímo na pražské hlavní nádraží, ale některé vlaky měly i mezizastávku na letišti. Pokud se to podaří, dá se říci, že se Ústí začne rozvíjet raketovou rychlostí, protože tu bude zájem žít, s tím přijde developerský boom, vznik rezidenčních oblastí, růst cen nemovitostí, infrastruktury a tak dále. Z Ústí se stane takové předměstí Prahy a Drážďan.

V průběhu letošního roku jste otevřel sdílený kancelářský prostor pro začínající podnikatele Node5. Kolik k vám chodí lidí?

Upřímně jsem na tom prodělal kalhoty, ale zahrnul jsem to do svých filantropických aktivit. Rozjezd je pomalejší a těžší, než jsem čekal, na druhou stranu je to úžasné. V Ústí jsou chytří a podnikaví lidé roztříštění a jakoby „v zimě“, protože tu pro ně není dobré klima. Ti opravdu schopní často odcházejí pryč. Já jsem si ale vzal do hlavy takovou romantickou představu, že pozdvihnu Ústí. To byl také důvod, proč jsem šel do politiky. Je to takový trochu sociální experiment. Řekl jsem si, že firmu postavit umím, tak co kdybych to zkusil s celým městem. Řekl jsem si, že potřebujeme prostor, kde se mohou udát velké věci, a ten tu nebyl, proto vznikla myšlenka coworku a kvalitního prostoru pro eventy. Funguje to tak, že lidé neplatí své kanceláře, ale chodí sem, tady mají rychlý internet a dobré kafe. Když chtějí jít domů, prostě jdou a neuklízejí, nestarají se o teplo, prostě o nic. Chodí k nám zhruba pětadvacet lidí. Zároveň sem dochází 150 studentů ústecké univerzity a středních škol, kteří pracují na projektu francouzské společnosti Valeo. Jejich hlavním úkolem je popisovat videozáznamy ze zkušebních jízd samořiditelných aut.

Mluvil jste o politice. Jste členem opozičního hnutí PRO! Ústí v městském zastupitelstvu. Získal jste druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů od voličů. Máte i vyšší politické ambice?

Já to mám jinak. Osobní ambice jsem si už dávno splnil, v politice jsem ve službě. Mám rentu, nemusím chodit do práce, jsem tedy v dost luxusní situaci. Došel jsem tak k závěru, že chci být užitečný pro ostatní. Jsem nyní součástí dvou poradních orgánů vlády, jeden je výbor pro udržitelnou energetiku a druhý je věda, výzkum, inovace. Jenže co dál? Bavili jsme se s Martinem Jarošem (publicista a reklamní stratég působící aktuálně v Kataru – pozn. red.), co dál a jestli něco neuděláme. Podle mě tahle země nepotřebuje jenom management, který přišel s Andrejem Babišem, ale i jasnou vizi, etiku a hodnoty, což v dnešní politice chybí. Řešením by byl vznik nového politického subjektu, který to v sobě bude mít a musí poskytnout alespoň stejnou úroveň managementu, jako přináší Babišův styl, ale vedle musí přinést právě ty hodnoty, které Andrej Babiš nemá.

Vy byste do toho šel?

Myslím, že ano. Ale pořád to není moje ambice, já jsem vlastně ve službě a dělám, co cítím, že je dobré pro celek v daném okamžiku. O mě nejde. Když ústecké ANO řeklo, že mě nechce ve vedení města, byl jsem z toho v šoku, a když jsem odcházel z místnosti, řekl jsem naší lídryni: Je to na tobě, tady máš můj mandát, protože já nechci a nebudu nikdy stát v cestě kloudnému vedení města. Na druhou stranu jsou tu úkoly, které musíme řešit bez ohledu na opozici nebo koalici a já vám nabízím spolupráci na projektech.

Vítězné hnutí ANO v čele s primátorem Petrem Nedvědickým nakonec uzavřelo koaliční dohodu mimo jiné s hnutím Ústecké fórum občanů (UFO), které čelilo obvinění z toho, že kupčilo během voleb s hlasy. Co na to spojení říkáte?

Je to samozřejmě špatně, jsou to staré struktury a starý styl politiky – „vytlačit“ z města nejvíc a vůbec se nezajímat o jeho rozvoj. Vždyť se podívejte, jak to ve městě vypadá po letech vlády UFO. Nikam se neinvestovalo a město stagnovalo. Město potřebuje obnovu a masivní rozvoj a tito lidé to nejsou schopni udělat, protože tito lidé tam sedí a jen berou plat. Firma chce prodat pozemky ve Vaňově, protože zjistí, že tam nemůže nic postavit, najde nějaké bulíky a město je chce za velké peníze koupit? No to přece nejde a tak je to se vším! Takové vedení přeci nemůže město rozvinout. Musím ale říci, že když jsme před čtyřmi lety šli do vedení města my, chovali jsme se ještě víc střečkovatě, než současné ANO. Přikládám to ale tehdejší mladosti našeho hnutí. Proto si ani nemyslím, že ANO s UFO budou dlouho spolupracovat. Jinak mně samozřejmě mrzí, že to PRO!Ústí nepadlo, opravdu.

A proč si myslíte, že to nedopadlo?

Protože to spojení ANO a UFO a další bylo dohodnuté od začátku a hledal se jenom důvod, proč neuzavřít partnerství s námi. Ty důvody podle mne byly tři. Zaprvé – nelíbilo se, že náš zastupitel Martin Krsek řekl, že si v ANO kádrují naše zastupitele. To byla pravda, ale ANO se slovo kádrovat prostě nelíbilo. Další bylo, že naše lídryně na Facebooku oznámila, že s námi vyjednávají, což taky byla pravda, ale taky se to ANO nelíbilo a bylo to podle nich předčasné. Poslední, co se stalo, bylo, že poté, co vyjednávací tým ANO oznámil, že mě ve vedení nechtějí, dal jsem jednoduchou otázku: proč? A oni mi na to nebyli ochotni odpovědět. Proto jsem napsal SMS zprávu ministru Brabcovi (Richard Brabec, ministr životního prostředí za hnutí ANO, pozn. red.), kterého znám už dlouho. Chtěl jsem, ať mi to vysvětlí.

Proč jste psal panu Brabcovi?

Asi už bych to znovu neudělal, abych byl upřímný. Nedomýšlel jsem to a potřeboval jsem vědět, co si myslí, abych jim to mohl vysvětlit. Ale bylo to později použito opačně s tím, že obcházím vyjednávání. Ale tak to skutečně nebylo, já žádnou intervenci nechtěl a on ji ani nesliboval. Snažil jsem se to hned uvést na pravou míru, ale stalo se.

Hnutí PRO!Ústí je již druhé volební období v opozici. Mělo by dělat něco jinak, aby se dostalo do vedení krajského města?

Myslím si, že PRO! Ústí má teď úžasné vedení v Karolíně Žákovské a já jsem byl opravdu velmi polarizující, fungoval jsem jako červený hadr. Myslím ale, že jsem se změnil. Jenže stále jsou tu obavy mezi zastupiteli, že jsem pořád stejný, ale už to tak není. Je to dáno kontextem, dříve jsme ve vedení byli a formovalo nás to. Poté jsme se dostali do opozice a hnutí PRO! Ústí se hodně stabilizovalo a uspořádalo. Být v opozici nám hodně dalo. Do budoucna jsme ale připraveni a máme kapacity na to, být ve vedení města. Musí však k tomu být vůle.

Nepsaným zvykem je, že předsednictvo kontrolního a finančního výboru zastupitelstva připadá nejsilnější opoziční straně, což ve vaše PRO! Ústí. Ale nestalo se tak. Proč myslíte?

Je to katastrofa. Kontaktoval jsem kvůli tomu pana primátora a řekl mu, že se mi to nelíbí a takhle to nejde. Finanční výbor schvaluje rozpočet, a pokud v zastupitelstvu nechcete mít problémy, tak je nejlepší, když v něm mají svého zástupce všechny zastupitelské kluby. Předsedou by měl být taktéž opozičník. Kontrolní výbor, který se zabývá tím, zda je na magistrátu všechno v pořádku, by ze své podstaty měl být v rukou opozice, ale také to tak není, protože komunisté tiše koalici (ANO, UFO, ODS a „Sportovci“ – pozn. red.) podporují. Pokud je v koaliční smlouvě současného vedení napsané, že v obou výborech budou zastoupeni všichni, a není to tak, pak to smrdí. Pan primátor mi ale řekl, že je to výsledek vyjednávání všech koaličních i opozičních subjektů. Přitom s námi ale nikdo nejednal. Neberu to ale osobně.

Vraťme se ještě k minulému volebnímu období, s tehdejším vedením města, hnutím UFO, jste vedl velké spory ohledně odkupu přístaviště ve čtvrti Vaňov od soukromého majitele. Vy jste byl proti tomu, aby město pozemky odkoupilo za podle vás přemrštěnou cenu. Nechal jste si zpracovat vlastní právní analýzu a podal podnět na ministerstvo dopravy, aby věc přezkoumalo. V jaké je to fázi teď?

Podnět jsem podal jako fyzická osoba a jde o přezkoumání stavebního řízení. Zatím mám informace, že zahájili příslušné kroky. Jsem nyní v pozici občana stěžovatele, protože jsem sice radě města říkal, aby se město také připojilo k řízení, ale nestalo se tak. Další informace proto nemám, protože jako občan do toho nemohu nahlížet. Avšak nevidím žádný důvod, proč by město mělo kupovat tyto pozemky. Dokážu si to představit, ale za mnohem nižší částku. Snažil jsem se prosadit, aby ve Vaňově byla na střekovské straně u Benešova mostu marina pro malé lodě. Je zde ale také diskuse o plavebních stupních u Děčína, které my neovlivníme. Ovšem kdyby se voda stabilizovala, tak by to šlo a mohlo by se i rozšířit příměstské přístaviště na druhé straně, aby tam mohly lodě stát pořád. Diskutovali jsme i o odstavné hraně pod hradem Střekov, což by znamenalo, že by tu mohly zaparkovat turistické lodě a přivést tak lidi na Střekov.

Nový ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) se k odkupu staví negativně, avšak podle něj tam musí zůstat přístaviště...

S panem primátorem jsem o tom sice nemluvil, ale myslím, že jeho názor na to je střízlivý. Všechno je věc jednání. Nenecháme si přece pod Vaňovem, který je nádherným a nejromantičtějším místem města vůbec, překládat ropu a oleje. Vedení Ústí se musí z celou razancí do toho opřít a prosadit, že Vaňov bude určený pro občany a jejich rekreaci.