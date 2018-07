Vraždu dívky v Doubici soud potrestal devatenácti lety vězení

„Ve dvou případech zaútočil na to nejcennější, lidský život. Zavraždil bezproblémovou dívku. Její smrt byla zbytečná, nesmyslná,“ uvedla soudkyně Šárka Tampová.

Státní zástupce i Chlouba si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Žalobce v závěrečné řeči uvedl, že pokud by soud dospěl k závěru, že jednání muže vykazuje velmi vysoký stupeň společenské nebezpečnosti, je na místě uložit mu trest 23 let vězení. Obhajoba naopak žádala překvalifikování trestného činu s tím, že Chloubovi nebyl prokázán úmysl vraždit.

Obhajoba argumentovala, že Chlouba chtěl po činu spáchat sebevraždu a mladší dívka se stala obětí jeho zkratkovitého jednání v emočně zátěžové stresové situaci. „Jednal v silném rozrušení a zmatku,“ uvedl obhájce.

Soudkyně se ale nakonec ztotožnila s obžalobou. „V případě obou útoků byl příčetný,“ řekla. Devatenáctiletý trest si má Chlouba odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Úterního přelíčení byla přítomna i rodina zemřelé dívky, za nemajetkovou újmu žádala téměř čtyři miliony korun. Přeživší dívka pak milion. Soudkyně jim dohromady přiznala dva miliony korun.

Znali se delší dobu. Bral je na koně

Chlouba dívky znal delší dobu. Bral je za koňmi. Se starší z nich chodil, přičemž její nevlastní sestra uvedla, že s mužem udržovala vztah čistě kvůli penězům. Aby mladší z dívek u Chlouby mohla přespat, vydával se před její matkou za otce starší dívky.

„Já to nechtěl, ale když to pak holky řekly, už mi bylo trapné brát to tvrzení zpátky,“ uvedl.

Čin se odehrál loni v září v chalupě v Doubici, kde Chlouba v té době žil. Když mladší dívka odešla vyvenčit psa, nechala se starší podle žalobce dobrovolně spoutat na židli. Fakt, že neprotestovala, souvisel s jejich obvyklými praktikami. Pak ji Chlouba podle obžaloby škrtil prádelní šňůrou, až ztratila vědomí.

„Muselo mu být zřejmé, že ji tímto jednáním může usmrtit,“ napsal státní zástupce Vladimír Jan do obžaloby.

„Chtěl jsem zkusit drsnější škrcení. Neprotestovala. Když jsem jí omotal šňůru, zaklepala (druhá dívka) na dveře. Já se lekl a zatáhl jsem víc. V tu chvíli přepadla se židlí a byla trochu v šoku,“ uvedl Chlouba.

Pak se do chalupy vrátila mladší dívka. „Řekl jsem jí, že (starší dívka) je spoutaná a že bych ji taky spoutal. Myslel jsem si, že to chtějí dělat společně. Ona protestovala a chtěla za kamarádkou. Spoutal jsem ji. Pak jsem pobíhal mezi oběma, až jsem byl rozladěný,“ vypověděl Chlouba svou verzi.

Nejdříve použil paralyzér pak dívku spoutal

Mladší dívku podle obžaloby nejdříve omráčil paralyzérem a pak spoutal a přivázal ke schodišti.

Po chvíli obě dívky se spoutanýma rukama odvedl do ložnice a řekl jim, aby spaly. Starší podle něj usnula během chvíle a s mladší si povídal. Pak prý starší zavolala, že je jí špatně.

Proto obě odvedl zpět do obývacího pokoje, přičemž podle obžaloby k mladší přistoupil zezadu, přehodil jí kolem krku pásek od kalhot a vytáhl ji ven z místnosti. Pak ji uškrtil provazem, kterým ji předtím přivázal ke schodišti.

„Chtěl jsem tu starší odvézt do nemocnice a druhá aby tu počkala, ale ona nechtěla. Napadlo mě ji přiškrtit. Omotal jsem to, a pak ztichla. Byl jsem v tu chvíli dost mimo. Šel jsem se obléknout před tou cestou do nemocnice, pak jsem se podíval, že má fialový obličej. Říkal jsem si, že to je prostě konec,“ zněla Chloubova verze.

Dívčino tělo hodil do sklepa, prý podle vzoru amerických filmů, starší dívku naložil do auta a odvezl do České Kamenice. Tam ji vysadil a vrátil se zpátky do chalupy, kde ho zadržela policie.

„Je mi líto, co se stalo. Nebyl to žádný plán ani úmysl,“ řekl Chlouba, jehož znalci označili za člověka s narušenou osobností, v červnu při zahájení hlavního líčení.

Stejně tak ve své závěrečné řeči uvedl, že svého činu lituje. Odmítl ale opět, že by chtěl dívku zabít.

Rodičům obou dívek poslal dopisy, ve kterých jim vyjádřil obdiv, jak vše zvládají. Tehdy se nezdráhal detailně popisovat například sexuální praktiky, které provozoval se starší z dívek.