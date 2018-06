Bývalý manažer vagonky půjde do vězení, odvolací soud mu podmínku zrušil

Společnost Heavy Machinery Services (dříve Legios), má podle rozhodnutí soudu zaplatit za stejný zločin půl milionu korun. Proti rozsudku je možné pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.



Bývalý manažer se k rozsudku nechtěl vyjadřovat. Státní zástupkyně Iveta Bollová řekla, že soud rozhodl v intencích podaného odvolání. Žalobkyně požadovala pro Prázného čtyři roky vězení.

Případ se týká období od prosince 2012 do října 2013, kdy společnost za několik stovek zaměstnanců neodváděla povinné platby, přestože k tomu měla podle soudu dostatek peněz. Dluh činil dohromady přes 35 milionů korun.

Podle žalobkyně Kateřiny Veselé měl za to odpovědnost právě Prázný. Ten ale jakoukoli vinu popíral.

„Nastoupil jsem do společnosti, která měla vážné finanční problémy, abych jednal s věřiteli. O žádných konkrétních platbách jsem nerozhodoval. To měly na starosti platební komise, do jejichž rozhodnutí jsem nijak nezasahoval,“ tvrdí po celou dobu Prázný.

Někdejší předseda představenstva se vyplatil

Podstatnou částku z toho zaplatil někdejší předseda představenstva strojírenské společnosti Radek Rybáček, který byl v případu také obžalován. Lounský soud ho ale zprostil obžaloby kvůli účinné lítosti, protože sám uhradil škodu 20 milionů korun.



Prázný měl podle soudu uhradit 12,6 milionu korun, zaplatil zhruba třetinu z toho. Státní zástupkyně se odvolala ke krajskému soudu kvůli výši trestu pro Prázného a společnost HMS se odvolala proti výroku o trestu i o vině.

Ústecký soud v pondělí odvolání HMS zamítl, a firma tak musí zaplatit půl milionu korun.

Trest pro někdejšího manažera vagonky ukládal soud jako souhrnný, protože už dříve byl Prázný potrestán soudem v Praze.

„Trest je za dva zločiny a sazba je v tomto případě 5 až 10 let. Polehčující okolností je doba, která od činu uplynula, a dosavadní beztrestnost. Trest je nicméně nepodmíněný s ohledem na vysokou škodlivost jednání,“ řekl předseda senátu Roman Dobeš.

Současně Práznému uložil soud peněžitý trest 200 tisíc korun a zákaz činnosti, který spočívá v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu šesti let.

Firma je v úpadku od února 2014, věřitelům dluží téměř 3,3 miliardy korun.