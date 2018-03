Dětství měla plné slz, hádek a bití. Teď studuje a uchází se o miss

Široký úsměv, modré oči, dlouhé světlé vlasy, štíhlá postava a hlavně pozitivní pohled na svět. To je Lucie Korubová. Podobných dívek je ve finále miss deset. Lucie je ale něčím jiná. Start do života neměla ani trochu snadný.

Více než polovinu ho prožila i s mladší sestrou Jiřinou v dětském domově v Lipové na Děčínsku. Skončily tam poté, co je sociální pracovnice odebraly matce.



„Žily jsme v Děčíně s mámou a jejím přítelem, ten pil a naučil to i naši mámu. Denně se u nás pořádaly pitky, matka i její přítel dělali výtržnosti, sousedi denně volali policii,“ vzpomíná na dětství Lucie.

Bez kamarádek a bez porovnání

Sestry kvůli problematické matce i jejímu partnerovi neměly žádné kamarádky. A tak nemohly porovnávat, jak to chodí v jiných rodinách.

„To, co se u nás dělo, nám přišlo normální. I když nás máma mlátila i řemenem za každou horší známku, a tou horší známkou myslím dvojku. Bály jsme se jí. Přesto jsme si myslely, že to tak chodí ve všech rodinách,“ říká dívka.



Po nějaké době ale scény, napadání sousedů a další výtržnosti překročily mez. Zakročil stát a obě dcery matce vzal.

„Skončily jsme v diagnostickém ústavu, kde zjišťovali, jakou péči budeme potřebovat. Mohly jsme jít k prarodičům, ale protože máme každá jiného otce, rozdělili by nás, a to jsme nechtěly. Proto jsme šly raději do děcáku. Bylo to hrozné období. Přestože jsme doma trpěly, po mámě se nám stýskalo, pořád jsme brečely,“ vybavuje si Lucie.

S matkou se nestýká, jen si zavolají

Teď je to už pryč. S matkou se ani jedna nestýká, občas si jen zavolají. Zato se dokázaly úspěšně prosadit v životě.

Obě dvě vystudovaly vysokou školu, Jiřina je bakalářkou – zdravotní sestrou, Lucie si po bakalářském dodělává i magisterské studium v oboru vychovatelství. A teď nejen studuje, ale i trénuje na soutěž krásy.

„Učí nás chodit, mluvit, stolovat, pro mě bude nejhorší promenáda v plavkách. Nebojím se naopak volné disciplíny, budu tančit a v tom jsem fakt dobrá,“ říká Lucie sebevědomě.

Ve finále volby královny krásy se rozhodne právě dnes. I když Lucie po úspěchu touží, říká, že pro ni není prioritou.

„Chci dostudovat, sehnat práci ve školce, zabezpečit se a pak založit rodinu. Když uspěju, samozřejmě mě to potěší, ale nezhroutím se z toho,“ směje se dívka, která jako jediná ze soutěžní party krasavic dostala pozvání i na casting České Miss.