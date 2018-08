Lounské muzeum láká na legendy počítačových her, lidé si mohou i zahrát

Legendární počítačové hry Prince of Persia, SimCity, Mortal kombat, Tetris a stovky dalších si mohou zájemci v těchto dnech zahrát v Oblastním muzeu v Lounech. Je tu k vidění výstava s názvem Retrogaming. Návštěvníky zavede do historie nejen her, ale i počítačů a jejíž součástí je i „pařanské doupě“.