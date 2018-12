Cestující na Litoměřicku dočasně přijdou o desítky autobusových spojů

Opatření se týká převážně večerních spojů od 17. a 18. hodiny, v menší míře ranních a dopoledních autobusů.



Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) převezme Litoměřicko od stávajícího dopravce, společnosti TD Bus (dříve BusLine), která se dlouhodobě potýká s kritickým nedostatkem řidičů. Kvůli tomu v posledních měsících v oblasti docházelo k četným výpadkům autobusových linek.

Při dojednávání podmínek převodu na DSÚK se podle krajského náměstka pro dopravu Jaroslava Komínka ukázalo, že autobusová doprava je v litoměřickém středisku ve velmi špatném, až zbědovaném stavu.

„Několik řidičů odešlo už v průběhu letošního roku, další nebyli navzdory dohodám se společností TD Bus převedeni a působí u tohoto dopravce i nadále. Případně jsou ve výpovědní lhůtě. Pro rozjezd DSÚK v dané oblasti je v současné době k dispozici pouze 18 stálých pracovníků, což nestačí k provozu v plném rozsahu,“ řekl Komínek s tím, že věří, že tyto problémy nepotrvají dlouho a plný provoz bude postupně obnovován.

O potížích s výpadky některých linek kraj informoval starosty na Litoměřicku. Pozitivní zprávou je, že školní spoje by měly jezdit bez omezení.

„Autobusy do práce a do školy a zpět naštěstí zůstanou, ty jsou pro nás nejdůležitější. Nepojedou večerní autobusy, které nejsou tak vytížené. Vzhledem k tomu, co se tady dělo na zastávkách půl roku, jsme rádi, že doprava přechází pod kraj,“ uvedla starostka Velkých Žernosek Ludmila Pafelová.

DSÚK v září od TD Bus převzala dopravu na Děčínsku a Ústecku, od ledna pak vedle Litoměřicka bude jezdit i na Lounsku.

TD Bus dál provozuje linky na Žatecku, Podbořansku a v okolí Vejprt. Za vynechané spoje zejména na Litoměřicku mu kraj dal pokutu přes 48 milionů korun.