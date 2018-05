O vyhlášce, která zkrátila délku vodítka, řada pejskařů vůbec nevěděla

„O ničem takovém nic netuším. A co to je za vyhlášku?“ ptala se starší paní se psem na vodítku na litoměřickém sídlišti Pod cihelnou. Městským policistům ukázala svůj řemínek a dodala: „A myslíte, že moje vodítko je v pořádku?“

Strážníci Marian Petržilka jeho kolega Jiří Veselý ženu s úsměvem ujistili, že její vodítko je akorát. „Nebojte se, přesně na centimetry ho kontrolovat nebudeme,“ sdělili majitelce psa.



Litoměřice vyhláškou reagovaly na řadu stížností obyvatel (o nové vyhlášce zde). Lidé se psy na teleskopických vodítkách totiž mnohdy omezují v chůzi kolemjdoucí.

Ohrozit mohou i cyklisty, když jim psi na dlouhém provazu vběhnou do cesty. Vyhláška by těmto situacím měla zamezit, na její dodržování dohlížejí právě strážníci.



Petržilka a Veselý během své středeční „osvětové“ obchůzky zastavili okolo 15 pejskařů, přibližně polovina z nich o novince vůbec nevěděla.

Třeba maminka v parku, která při venčení psa hlídala dítě na pískovišti, na dotaz strážníků odpověděla, že o vyhlášce pouze něco zaslechla. „Nikde jsem ale nic nečetla,“ řekla.

Ani muž středních let se dvěma psy o vyhlášce nic přesnějšího nevěděl. Svá teleskopická vodítka ale nahradit nemíní. „Jsem zvyklý je takhle vodit a to měnit nebudu,“ prohlásil rezolutně.

Pokuta může být až tisíc korun

Jeho vzdor se mu může v budoucnu prodražit, za porušení vyhlášky totiž mohou strážníci na místě udělit pokutu až do výše tisíc korun. Zatím ale sankcemi nehrozí. „Nikdy se po nové vyhlášce nedávaly, začínali jsme s domluvami,“ podotkl Veselý.

Potřebu zavedení nové vyhlášky ale litoměřičtí městští policisté chápou. „Jeden majitel měl psa na krátkém vodítku, druhý na desetimetrovém a psi se chytli. Kdo byl na vině? Oba splňovali vyhlášku. Co s tím? Proto se zřídila novela, a je to bez diskusí,“ přiblížil strážník Petržilka.

Pochopení pro novinku měla i mladá dívka se dvěma psy na dlouhých vodítkách, jež o vyhlášce původně nic nevěděla. „Nemám s tím problém. Koupím kratší vodítka a bude to,“ poznamenala s úsměvem.

Dvě starší dámy naopak považují vyhlášku za zbytečnou, obě mají svého malého pejska na teleskopickém vodítku. Strážník Veselý jim vysvětloval, že na velkou vzdálenost nelze psa dobře ovládat.

Ženy však trvaly na svém. Dlouhé vodítko prý používají jen na sídlišti. „Když jdu do města na náměstí, mám jiné,“ sdělila jedna z pejskařek s tím, že jí vadí, když někde běhají na volno velcí psi.

Spolupracují spíše starší majitelé psů

Jenže majitelé velkých psů zase kritizují volné pobíhání menších ras. „Obtěžují mě malí psi, kteří na sídlišti běhají bez vodítka a útočí na mého uvázaného většího psa. Já ho pak musím držet a silně tahat, aby z toho nebyla mela,“ postěžovala si strážníkům žena, která venčila rotvajlera.

Strážníci se drželi v uctivé vzdálenosti, rotvajler totiž dával až příliš jasně najevo, že mezi jeho kamarády patřit nebudou. To je další potíž, která na strážníky čeká.

„Kdybychom třeba tuto slečnu s rotvajlerem chtěli legitimovat a popřípadě předvolat, co se stane? Pes vrčí a nedovedu si představit, že bych ji někam měl předvést,“ uvedl Veselý.

Totéž platí i při kontrole čipů. „Psi je mají za krkem a čtečkou se psovi musí přejet po kůži. A když vám majitel takového vrčícího rotvajlera řekne: ‚No tak si to udělejte sami,‘ troufnete si? K takovému psu přece ruku nestrčím. Když jsou lidé solidní, udělají to sami. Většinou jsou takto vstřícní starší pánové a starší dámy, u mladých je to horší,“ pokrčil rameny Petržilka.

On i jeho spolupracovníci budou v následujících dnech dodržování vodítkové vyhlášky kontrolovat při běžných pochůzkách.