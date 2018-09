Litoměřická aplikace poradí, jak na tříděný odpad a ukáže i uzavírky

V současné době je ve městě rozmístěno 580 barevných nádob na tříděné odpady, které občané naleznou na 190 stanovištích.

„Kde se jednotlivá stanoviště nacházejí a jaké kontejnery tam stojí, lze zjistit prostřednictvím interaktivního geoportálu města,“ řekla Lucie Weberová z litoměřické radnice.

Velmi užitečnou funkcí aplikace je možnost vyhledání nejbližších kontejnerů na tříděné odpady.

„Stačí zadat adresu či nastavit umístění na mapě, navolit vzdálenost a obratem se na mapě podle zadaných parametrů zobrazí nejbližší kontejnerová stání,“ dodala Weberová.

Aplikace poskytuje také základní informace o nakládání s odpady ve městě.

„Jednotlivé barevně odlišné ikony prozradí nejen to, jaký kontejner se na daném stanovišti nachází, ale i co do něj lze vhazovat a co nikoliv,“ přiblížila Weberová.

Mapovou aplikaci, která je při jakékoliv změně aktualizována, je možné nalézt na webu města www.litomerice.cz/geoportal.