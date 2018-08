Litoměřice zrušily výběrové řízení na provozovatele městské nemocnice

Důvodem zrušení tendru je podle předsedy představenstva litoměřické nemocnice Radka Lončáka odlišný právní názor na délku lhůty kvalifikační fáze. „Přesněji jde o to, jestli měla, nebo neměla být prodloužena zadávací lhůta při vysvětlení některých dotazů účastníků,“ upřesnil Lončák.

Rozdílný pohled potvrzuje i mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Švanda.

„ÚOHS v prvostupňovém rozhodnutí zrušil předmětné koncesní řízení, neboť zadavatel v rámci vysvětlování zadávacích podmínek zmírnil požadavky na kvalifikaci uchazečů, avšak následně neprodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast,“ uvedl Švanda.

Rozhodnutí antimonopolního úřadu zatím není pravomocné, nemocnice se proti němu chce odvolat. „Právníci již připravují podklady k podání předsedovi ÚOHS,“ sdělil Lončák s tím, že administrátor koncesního řízení i nemocnice s názorem ÚOHS nesouhlasí a hodlají se bránit.

Nejsou peníze na investice

Rozhodnutí se nelíbí ani Litoměřicím, které stojí za nápadem hledat finančně silného nájemce pro své zdravotnické zařízení.

„Nemyslíme si, že by došlo k pochybení. Celý proces připravovali renomovaní právníci, kteří to nedělali poprvé. Teď se bude řešit odvolání, takže na určitou dobu je proces zastaven. Další kroky zvážíme podle výsledku,“ podotkl starosta Ladislav Chlupáč (ODS).

Vedení města i nemocnice chápe současnou situaci pouze jako pozdržení celého procesu. „Účastníkům koncesního řízení jsme oznámili, že zatím pozastavujeme aktivity týkající se jednání a vyčkáme do finálního rozhodnutí,“ uvedl Lončák.

Hledat strategického partnera pro městskou nemocnici se litoměřická radnice rozhodla s ohledem na nedostatek peněz pro budoucí investice. Nyní sice zdravotnické zařízení hospodaří bez ztráty, ale jeho areál výrazně zestárl.

V posledních deseti letech sice nemocnice investovala více než 300 milionů korun převážně do modernizace zdravotní techniky a vnitřních prostor, avšak stále to nestačí. Radní navíc hledají lepší možnosti pro finanční ohodnocení zaměstnanců.

Po výběrovém řízení bude pachtovní smlouva

„Subjekt, který by se mohl stát partnerem nebo provozovatelem, lékařům nabídne lepší podmínky, než můžeme my v rámci regulovaných platů,“ poznamenal místostarosta Karel Krejza.

Výsledkem výběrového řízení by měla být pachtovní smlouva na pronájem nemocnice na dvacet let. Provozovat nemocnici v Litoměřicích původně chtěli čtyři zájemci, do druhé fáze, ve které jsou jednání v současné době, postoupili jen tři.

„Kvalifikovanými účastníky koncesního řízení jsou společnosti Krajská zdravotní, Privamet a Litoměřická zdravotní, což je v přeneseném slova smyslu Penta Hospitals,“ přiblížil Radek Lončák s tím, že společnost Česká zdravotnická nesplnila požadované kvalifikační podmínky a byla vyřazena.

Společnost Penta Hospitals už avizovala, že její zájem o litoměřickou nemocnici dále trvá. „V současné době nebudeme dělat nic a vyčkáme na to, jaký bude další průběh. Reagovat budeme ve chvíli, kdy se něco odehraje,“ řekla mluvčí Penta Hospitals Lenka Holá.

V případě, že antimonopolní úřad povolí pokračování tendru, podají účastníci své nabídky, ze kterých město Litoměřice vybere vítěze. Základními kritérii mají být výše pachtovného, investic i plán rozvoje nemocnice. Požadavkem města bude zachování péče ve stávajícím rozsahu po dobu pěti let.