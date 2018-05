Krásná Lípa se brání příchodu nepřizpůsobivých, Rumburk obec nepodržel

„Žádný konkrétní důkaz nepotvrzuje zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů oproti jiným lokalitám obce,“ uvádí právní analýza, kterou si rumburská radnice nechala zpracovat.

V Krásné Lípě podle analýzy poklesla trestná činnost a index kriminality nijak nevybočuje oproti okolním obcím. „Žádost Krásné Lípy byla příliš obecná. Nekonkrétní byla také zpráva policie, která jen obecně hodnotila kriminalitu,“ sdělil mluvčí rumburské radnice Luděk Stínil.

S tím ale nesouhlasí starosta Krásné Lípy Jan Kolář. „Náš návrh se týkal osmnácti domů, z nich jsme vybrali deset nejproblémovějších. Zjistili jsme, že z celkových 125 trestných činů v roce 2017 se jich šestnáct, tedy šestina, uskutečnila právě v těchto deseti domech,“ uvedl.



Řadu problémů už sousedé ani nehlásí

„Z 55 přestupků proti občanskému soužití, rušení nočního klidu a proti majetku jich v těchto domech evidujeme devět. A to ještě nemáme statistiku trestných činů či přestupků v souvislosti s drogami,“ spočítal starosta a doplnil, že řadu problémů už lidé, kteří bydlí v sousedství, ani nehlásí. To jsou argumenty, na jejichž základě by ministerstvo vnitra mělo rozhodnout.

Krásnolipští mají obavy, že se teď do města budou stěhovat problémoví lidé z těch obcí, kde už vyhlášku mají.

„Lidé migrují a hledají místa, kde doplatek dostanou, respektive kde ho dostanou majitelé domů. Už jsme u nás zaznamenali rodinu se šesti dětmi a předpokládáme, že další budou přibývat. Nechceme se zbavovat těch, kteří tu žijí, ale také nechceme, aby přibývali noví problémoví obyvatelé,“ předeslal Kolář.

Obavy z migrace sociálně slabých obyvatel

Právě obavy z migrace sociálně vyloučených lidí jsou jedním z důvodů, proč Rumburk krásnolipské žádosti nevyhověl.

„Pokud by Rumburk pro obce a města ve svém správním obvodu tato opatření vydával, mohlo by dojít ke stěhování nepřizpůsobivých obyvatel v rámci Šluknovského výběžku. To vedení Rumburku nepovažuje za šťastný krok,“ podotkla tajemnice rumburské radnice Dagmar Žáková.

V zákulisí se mluví ale i tom, že Rumburk nechce opatření vydávat ze strachu, aby se nemusel soudit s majiteli domů. Ti by rozhodnutí mohli považovat za překážku v podnikání a soudit se o ušlý zisk.

Varnsdorf, Děčín, Ústí nad Labem, Obrnice či Most už několik měsíců opatření využívají a některá města ho budou i rozšiřovat na další lokality. Vedení radnic se shodují, že přineslo určitá zklidnění, do míst se nestěhují noví nepřizpůsobiví.

Ve Varnsdorfu to šlo dokonce tak daleko, že majitelé bytů v panelových domech v ulicích Kovářská a Žitavská je prodali. Sami potvrdili, že jedním z důvodů bylo i zavedení opatření, jež omezilo pro nově příchozí vyplácení doplatku na bydlení.

Díky stanovenému maximálnímu nájmu ušetří stát ve Varnsdorfu půl milionu korun měsíčně.