Mladíci ukradli linkový autobus, ve městě s ním nabourali sedm aut

„Mladíci ve věku 17 a 20 let vlezli na odstavném parkovišti otevřeným oknem do autobusu, ve kterém našli klíče od zapalování,“ popisuje policejní mluvčí Daniel Vítek událost, která se stala v noci na pátek.



„Zatímco mladistvý se uvelebil na sedadlo u předních dveří, starší výtečník si sedl za volant a nastartoval. I když nemá řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem alkoholu, povedlo se mu rozjet,“ pokračuje Vítek.

Šoférovi ale chyběly řidičské zkušenosti, a tak o několik ulic dál naboural do podezdívky zábradlí. Od další jízdy ho to neodradilo a v Revoluční ulici narazil do sloupu veřejného osvětlení a potom i do sedmi aut zaparkovaných u krajnice.

Řídil až do ulice Na Návsi, kde zastavil. Poté oba mladíci z autobusu utekli směrem na Chlumec, kde je zadrželi policisté.

„Ten, který autobus řídil, měl v dechu přes 0,9 promile alkoholu, jeho mladistvý kumpán nadýchal 0,4 promile,“ dodává mluvčí.

Vyšetřovatel obvinil oba zadržené z neoprávněného užívání cizí věci. Jsou vyšetřováni na svobodě. Staršímu hrozí až tři roky vězení, jeho komplici s ohledem na nízký věk maximálně polovina trestu.