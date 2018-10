Prioritou je, aby lidé chtěli v Ústí bydlet, říká lídr vítězného hnutí ANO

Vítězem komunálních voleb v Ústí nad Labem se stalo hnutí ANO, získalo přes 20 procent všech hlasů a na magistrátu obsadí devět mandátů. „Jsem vděčný těm, kteří nás volili. Z výsledku mám radost,“ říká lídr Petr Nedvědický.

Voliči vám dali přes 55 tisíc hlasů, což zajistilo ANO vítězství ve volbách. Co na to říkáte?

Jsem neuvěřitelně spokojený. Přiznám se, že v některých obvodech jsem čekal více, někde méně. Více jsem myslel, že získáme zcela určitě v centrálním obvodu a méně na Severní Terase. Ve svých odhadech jsem byl velmi skromný, protože jsem odhadoval zisk na magistrát okolo deseti procent.

Už máte představu o možné koalici a koaličních partnerech?

Zatím takovou představu nemám, to bude až na vyjednávání a netroufnu si ani odhadnout, jak to dopadne. Winston Churchill řekl, že občané dávají mandát a politici jsou povinni je poslouchat.

Po minulých komunálních volbách se ANO po puči rozpadlo. Nebojíte se, že se to stane znovu?

Vstupujeme do současného volebního období s novým týmem a hlavně poučeným, domnívám se, že tentokrát vydržíme.

Co bude první věc, na které budete po sestavení koalice pracovat?

První krok je dán jednoznačně, nové zastupitelstvo bude muset schválit rozpočet na další rok, který připravovalo minulé vedení města. Bez rozpočtu žít město nemůže. Dalším úkolem bude najít shodu s uskupeními nejen v rámci koalice.

Je pro vás důležitý post primátora, nebo jste ochotni o tom jednat?Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom ho získali, ale kdyby to mělo být v rámci jakéhokoliv koaličního vyjednávání fatální, tak jsme ochotni sestoupit z této pozice a věnovat se tomu, abychom měli většinu v radě.

Co říkáte propadu ČSSD, když je váš koaliční partner ve vládě?

Mám trošku obavy, že právě jejich neúspěch bude znamenat problém pro vládní úroveň, protože hnutí ANO bude chtít na celostátní úrovni reflektovat tento výsledek.

Co je pro vás osobně v Ústí nejdůležitější, aby se zlepšilo?

Jako pro Ústečana je pro mě prioritou, aby tu lidé chtěli bydlet, aby sem přišli mladí, kteří o svém domovu budou rozhodovat. Lidem tu schází vize, nevěří svému městu a my jim musíme nabídnout cestu, zatáhnout je do jeho fungování. Máme tu univerzitu a já jsem nikde neviděl ceduli „univerzitní město“, je to ostuda a chceme to změnit.