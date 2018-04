Do lesů v horách se stále nesmí chodit, odstranění škod bránilo počasí

Do porostů v národním parku byl a do Lesů České republiky je zákaz vstupu kvůli polomům po listopadové vichřici Herwart a lednové Friederike. Jen v Ústeckém kraji zničily na 200 tisíc stromů, převážně smrků a modřínů.



„V lesích národního parku vichřice smetly zhruba osmnáct tisíc kubíků, což představuje asi jednadvacet tisíc stromů,“ sdělil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Nejvíce zasaženou oblastí národního parku byly lesy v okolí Chřibské a Tokáně. Ve Vysoké Lípě u Zámečku vichřice dokonce shodila dva tisíce kubíků dřeva na ploše pěti hektarů.

Škody, jež obě vichřice ve Šluknovském výběžku napáchaly, jsou srovnatelné s orkánem Kyrill v roce 2007. Ten v různých částech země zničil na 10 milionů kubíků dřeva, což jsou dvě třetiny roční produkce dřevařských firem.

Někde je stále těžká technika

Pokud jde o aktuální situaci na severu Čech, tak všechno dřevo, jež by mohlo pádem ohrožovat návštěvníky parku, se snažili lesní dělníci do hlavní turistické sezony zpracovat. Značené turistické stezky se otevřely již před měsícem, nyní mohou lidé vstupovat i na ty neznačené.

Přesto musí být opatrní. „V lese musí být obezřetní za každé situace, na některých stezkách se stále potkají s těžkou technikou, která dřevo z lesů vyváží,“ doplnil Salov.

Jedním z míst, kde se turisté budou s těžkou dřevařskou technikou potkávat ještě několik týdnů, je Köglerova naučná stezka vedoucí z Kyjova na Vlčí horu.

Těžká technika tam nemůže pracovat za mokra. Je nutné čekat, až cesta vyschne. V současné době je pokryta červeným bahnem, což jsou velice staré sedimenty hornin, které se v tomto místě dostaly až na povrch.

„Červené bahno by stroje rozjezdily, to by nateklo do Malého Vlčího potoka a dál do Křinice a její německé části, kde by zbarvená voda mohla vyvolat paniku, že jde o chemikálie. Abychom takovému nedorozumění předešli, čekáme, až bahno vyschne,“ vysvětlil Salov, proč se turisté ještě nějaký čas na stezce budou s technikou potkávat.

Největší poškození na Děčínsku a Rumbursku

Dalším místem je i stezka vedoucí z Tokáně k Panenské jedli. I tam ještě lesnické stroje zpracovávají a odvážejí dřevo z vytěžených polomů.



Do lesů, jež mají ve správě Lesy České republiky, je zapovězen vstup do konce dubna na celém území Ústeckého kraje. Zákaz vydávají radnice a návštěvníky lesa na ně upozorňují výstražné tabule umístěné na lesních cestách, kde se také pohybuje těžká technika.

Nesmí se vstupovat do porostů na Rumbursku a Šluknovsku, v Krušných horách v oblasti Brandova či Hory Svaté Kateřiny.

„V celém Ústeckém kraji nám spadlo při lednové vichřici na 50 tisíc kubíků dřeva, převážně smrků, při podzimní vichřici to bylo dvakrát tolik. Nejvíce poškozené jsou lesy ve správě Děčín a Rumburk a některé oblasti v Krušných horách,“ řekl ředitel Lesů České repubilky pro Ústecký kraj Zdeněk Růžek.

Dělníci se ke zpracování dřeva nemohli dostat několik týdnů kvůli nepřízni počasí. Teď už rozjeli práce naplno.