Senát bude krásný vrchol kariéry, výš nemířím, říká starosta Litoměřic

Dostali jste jako ODS o dvě křesla na radnici více než v minulém období. V čem se tato důvěra občanů projeví ve vaší další politice při vedení města?

Vždy, když děkuji voličům, říkám, že je to na jedné straně radost a úspěch, ale zároveň velký závazek. A to nejen k těm, kteří nás volili, ale i k těm, kteří nám hlas nedali. Máme jediný cíl – aby se město posouvalo dál a podmínky pro život se tu neustále zlepšovaly. Myslím si, že ve výsledku voleb se projevily dlouholeté plody naší práce.

V koalici se stejně jako minule spojila s vaší ODS hnutí Severočeši Litoměřice a Sport a zdraví Litoměřice. V čem je největší síla tohoto spojení?

Síla současné koalice je v tom, že už se známe, mnoho let spolupracujeme a víme, kdo co kde dokáže připravit, zařídit a udělat, takže nemusíme sáhodlouze vysvětlovat někomu novému, co má dělat. V tom si myslím, že je naše největší síla, že můžeme hned pokračovat v práci.

Ladislav Chlupáč (66 let) Vystudoval strojní průmyslovku a poté pedagogickou fakultu. Třináct let působil v Litoměřicích jako učitel tělocviku, biologie a fyziky, poté 12 let řídil ZŠ v Ploskovicích.

Do komunální politiky vstoupil před 20 lety. První volební období byl radním, pak čtyři starostou, teď jím bude i popáté. Od roku 2001 je v ODS.

Třicet let hrál aktivně basketbal, zkoušel i fotbal, běhal dlouhé tratě, byl instruktorem lyžování a plavání a trenérem tenisu a basketbalu.

Od 15 let hrál v různých kapelách a orchestrech. Začínal na bicí, pak přidal kontrabas a basovou kytaru, hlavní pro něj ale zůstala kytara.

Kromě manželky má doma i druhou velkou lásku, kterou jsou tři kocouři, a baví ho i práce na zahradě.



Řekl jste, že v novém volebním období chcete hlavně dotáhnout rozpracované projekty. Co ale chystáte úplně nového?

Plánujeme samozřejmě dokončit, co je připravené a rozjeté. To je například rozjezd vědecko-výzkumného centra geotermální energie, máme zpracován velice kvalitní projekt na přemístění ZUŠ do budovy bývalého vojenského velitelství, na který se budeme snažit sehnat peníze, máme už část prostředků na revitalizaci pivovaru a obnovení výroby. To jsou připravené projekty. Co vznikne nového, to už záleží na mých nových kolezích, jaké náměty vymyslí.

Když se zeptám obecněji, jaká je vaše vize pro budoucnost Litoměřic?

Je jednoduchá. Litoměřice byly v minulosti významným královským městem a tím je vize dána. Chtěli bychom Litoměřice jako velice dobré a kvalitní místo pro život lidí, kteří zde k tomu budou nacházet veškeré podmínky, jako je zdravé životní prostředí, zajištění kulturních, společenských a sportovních aktivit a vyžití, zajištění vzdělání. V té vizi je i jeden velký moment, který bude hodně náročný, a tím bude zajištění energetické samostatnosti města do budoucna.

Byl jste teď současně zvolen i senátorem. Kolik času budete trávit v Praze, v senátním obvodu a v Litoměřicích?

Určitě větší část zabere práce starosty než senátora. Myslím si však, že jsem schopen plnohodnotně zastávat obojí, a nevynechám ani obce a města na Slánsku (jeho část spadá do litoměřického senátního obvodu – pozn. aut.). Zvládnu obě funkce vykonávat tak, aby lidé, se kterými budu jednat a jimž budu pomáhat, si na konci mého období mohli říci, že tu byl dobrý starosta a dobrý senátor.

Co se pro vás souběhem těchto funkcí změní, co to přinese?

Mně to přinese hlavně méně prostoru na mé volnočasové aktivity. Samozřejmě to přinese i potřebu větší odolnosti mé manželky, které jsem už několikrát poděkoval za to, že to se mnou vydržela.

V politice se pohybujete už dvě desítky let. Co vás na ní baví?

Politika je nevyzpytatelná, vyžaduje velkou schopnost improvizace a značnou asertivitu a odolnost, klade na člověka nároky, které ne každý zvládá. Poprvé jsem do zastupitelstva kandidoval ze spodních pozic. Díky preferencím jsem však přeskákal, a aniž bych chtěl, dostal jsem se až do rady. Když jsem nasbíral zkušenosti, jak to chodí v politice a jak funguje úřad, souhlasil jsem, že budu kandidovat na starostu. To bylo v roce 2002, kdy jsme řešili následky povodně a zároveň zrušení okresů, což byla něco jako druhá povodeň.

Je v politice i něco, co opravdu nemáte rád?

Ano. Někteří lidé se v politice snaží za každou cenu oslabit nebo odstranit své soupeře a neštítí se lží a pomluv. Já jsem třicet let aktivně sportoval a vždy jsem hrál fair play, a to se snažím uplatňovat i v politice.

Jste dlouhodobě úspěšný starosta, nyní jste i senátor – budete mířit ještě i někam výše?

O tom již neuvažuji. Už nyní jsem zvažoval, zda toto nebude poslední období ve funkci starosty. Ale zareagoval jsem na výzvu starostů malých obcí na Litoměřicku, kteří mne vyzvali, abych kandidoval do Senátu a hájil tam i jejich zájmy. Myslím si, že účast na práci v horní komoře parlamentu je více než krásné završení mé kariéry. Vše se samozřejmě odvíjí i od mého zdravotního stavu a rád bych se také více věnoval rodině a koníčkům, jako je hudba a sport.