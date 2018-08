Podnikatel Třešňák kupuje pozemky po bývalých kasárnách v Krupce

„Na oba pozemky jsme si nechali zpracovat znalecký posudek a poté jsme vyhlásili soutěž, ve které byla nejnižší cena podání právě cena znaleckého posudku. Do soutěže se přihlásili dva zájemci, ale nakonec se zúčastnil jen jeden,“ prozradil starosta Krupky Zdeněk Matouš.

Za metr čtvereční pozemků, které se nacházejí naproti Parku Herty Lindnerové a sousedí s Biskupským gymnáziem, zaplatí JTH Holding 620 korun bez daně. „Pokud firma uhradí částku do konce října, stane se novým vlastníkem,“ doplnil zastupitel Rostislav Kadlec.

Developer Jaroslav Třešňák, který je známý i tím, že sponzoroval prezidentskou kampaň Miloše Zemana, potvrdil, že má o pozemky zájem.

„Je to velký pozemek blízko Teplic, proto jsme se přihlásili. Zatím ale nevíme, co tam bude. Uvažujeme všemi směry, jestli bydlení, nákupní centrum nebo hotel, nevíme,“ sdělil. „Dám to architektům, aby něco vymysleli. Více budeme vědět na začátku příštího roku,“ plánuje Třešňák.

Prodej prostoru, kde se v minulosti nacházela kasárna sovětských vojsk, ale tvrdě kritizuje místní opozice.

Opozice krok kritizuje

„Nelíbí se nám, že záměr projednala jen rada města, v zastupitelstvu veřejně nepadlo předem ani slovo. Záměr prodeje byl zveřejněn pouze na úřední desce,“ podotkla Miloslava Bačová z opozičního sdružení Zdravá Krupka.

Město přitom vydává měsíčník, má internetové a facebookové stránky. „Projednání a důvodová zpráva byly podle nás nedostatečné. Navíc si nemyslíme, že je správné zbavit se tak lukrativního pozemku v centru bez možnosti jakékoli kontroly, a navíc ho prodat zrovna panu Třešňákovi,“ dodala ještě Bačová.

Podle starosty se město v minulosti již několikrát pokoušelo pozemky prodat. „Nikdy se nám to ale nepodařilo. Jsou totiž dotčeny působením sovětské armády, která tu byla až do roku 1991. Byl tam sice proveden monitoring spodních vod, který dopadl dobře, ale je tam řada drobných černých staveb, které bude muset nový vlastník nějak odstranit,“ vysvětlil Matouš.

Zastupitelé Zdravé Krupky hlasovali proti prodeji a navrhovali zveřejnit záměr v médiích a získat tak lepší prodejní pozici. To se nepovedlo. Podle Bačové je nyní důležité ošetřit, aby byly do kupní smlouvy zahrnuty všechny náležitosti.

Je částka za pozemek nízká?

„Na zářijovém zastupitelstvu se do toho ještě pokusíme vstoupit. Musí být známý účel, kterému bude pozemek sloužit, dále termín, kdy bude záměr realizován, a v případě, že ho vlastník nedodrží, tak by mělo mít město právo získat pozemek zpět. Nechceme, aby se stalo, že pan Třešňák areál koupí a nechá ho léta bez povšimnutí,“ má jasno Bačová.

Podle ní je i částka 18,3 milionu za tak velký pozemek určený k podnikatelskému záměru nízká.

Přestože společnost JTH zatím neodhalila své plány, řada lidí už na sociálních sítích spekuluje o tom, že na místě vyroste prodejna řetězce Lidl.

„Podle územního plánu je plocha určena pro občanskou vybavenost a Regulační plán městského centra zde zase neumožňuje vyšší budovy. Vypadá to tedy, že tam bude skutečně nějaké nákupní centrum,“ myslí si i starosta.

„Máme gentlemanskou dohodu, že část parkovacích míst bude sloužit i pro turisty a ne jen pro obchody. To je jedna z věcí, které v Krupce řešíme, protože město v souvislosti s nominací na světový seznam UNESCO navštěvuje stále více turistů a cítíme deficit parkovacích kapacit,“ doplnil Kadlec.