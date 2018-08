Studenti navrhli, jak by šlo oživit území bývalé plovárny v Krupce

Studenti z Česka i zahraničí se zapojili do projektu, jehož cílem bylo vytvořit návrh, jak by se mohlo do budoucna proměnit území bývalé plovárny v Krupce, která je už osm let mimo provoz. Práce studentů jsou k vidění na radnici právě nyní a veřejnost může hlasovat o vítězi.