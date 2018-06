Kroužkovat malé sokoly není snadné, mláďata občas bolestivě klovnou

9:39 , aktualizováno 9:39

Na deset výstupů do nepřístupných míst Českého Švýcarska i Labských pískovců mají za sebou ornitologové. Slaňují ve skalách či vylézají do korun vysokých stromů. To všechno proto, aby mohli okroužkovat vzácné ptáky, především sokoly stěhovavé a čápy černé.