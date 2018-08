Kdo si neudělal zásoby sena, bude na tom špatně, říká chovatel

V králíkárnách mu dupe čtyřicet německých obrovitých strakáčů, ve výběhu kdákají čistokrevné australky velké a z velké voliéry okrasného ptactva štěbetá na padesát kanárů, andulek, holoubků diamantových a kachniček mandarinských.

Jak snáší dlouhotrvající vedra strakáčci v králíkárně?

Není to pro ně vůbec jednoduché. Zvířata musejí mít neustálý přístup k vodě, protože jinak by nevydržela. Buď musejí mít napáječky, nebo se voda králíkům musí neustále dolévat. Hodně se jim dá pomoci tím, že se často a pravidelně čistí podestýlka. Starý hnůj se musí vykydat, aby se nepařil. Pak stačí dát jen trochu slámy, protože králíci vyhrabávají všechno, co mají pod sebou a raději jsou na podlaze, kde se trochu ochladí. Někdy dokonce vlezou i do krmítek, kde je jim příjemněji.

Bráníte králíkárny před žhavým sluncem?

Na králíkárnu mi sluníčko svítí hlavně odpoledne, proto tam dávám plachtu, aby se teplota alespoň trochu eliminovala. Navíc střechu králíkárny a okolí pravidelně kropím vodou, aby se vzduch ochladil. To jsou asi hlavní věci, které chovatel může udělat.

Jsou ve vedrech potřeba i změny stravovacího režimu?

Je dobré přidávat králíkům vitaminy, protože i tím jim umožníme, aby vysoké teploty lépe snášeli. Navíc je ve vedrech chodím krmit až v osm nebo v devět hodin večer.

Jak řešíte nedostatek trávy?

Já osobně krmím celoročně senem. Ale i s tím je veliký problém, protože tráva nevyrostla, takže nebude ani otava. Kdo si neudělal zásoby u první seče nebo si seno nekoupil hned v květnu, bude na tom dost špatně, protože seno se už téměř vůbec neprodává.

Snášejí vedra lépe slepice, nebo králíci?

Chovám čistokrevné slepice plemene australka, ty jsou černé, takže to ve vedrech také nemají vůbec snadné. Pokud mohou, schovávají se do stínu. To je jediné, co jim kromě častého napájení může pomoci. Oproti králíkům jsou na tom trochu lépe, ale snaží se intenzivně chladit tím, že mají otevřené zobáky. O králíky se ale bojím víc.

Váš tatínek chová ve voliéře okrasné ptactvo, co se pro něj dá udělat?

Dvakrát denně kropí a stříká stromy a keře ve voliéře, aby se osvěžil vzduch a ptákům se lépe dýchalo. Je také potřeba mít ve voliéře stinná místa.

Nenaruší velká vedra okresní výstavu mladých králíků, kterou chystáte na sobotu 25. srpna?

Zprvu jsem se bál, protože jsme měli málo přihlášek. Nyní se to ale zlepšuje, a tak doufám, že výstavu, která se bude konat v Žitenicích na výstavišti U Tří lip v sobotu od 8 do 17 hodin, už nic nenaruší.

Kolik zvířat se tu objeví?

Rád bych, aby se počet vystavovaných králíků pohyboval okolo tří set. Drůbeže očekáváme okolo dvou set kusů a holubů také tak. V rámci doprovodného programu návštěvníci uvidí také ovce, kozy, morčata, terarijní zvířata a rybičky. Máme přislíbenu ukázku několika druhů krásných šneků, takže se diváci mají na co těšit.