Za krádež salámu až tři roky. U speciálních recidivistů škoda nerozhoduje

Trest však nepadl. Soudkyně totiž nakonec trestní stíhání zastavila. Zohlednila, že se skutek stal už před dvěma lety, ale vzala v úvahu i škodu v řádu desetikorun způsobenou Vězeňské službě.



Krádež jídla však mohla skončit dalším pobytem za mřížemi. Muž je recidivista. V Bělušicích si už tehdy odpykával roční trest za krádež. A nebyl to jeho první pobyt za mřížemi, kam ho dostaly četné krádeže.

A mimochodem i v době, kdy mostecká soudkyně Bohumila Huňáčková rozhodovala o zastavení trestního stíhání ve věci jeho „kuchyňské loupeže“, byl muž opět ve vězení, tentokrát na deset měsíců.

Podle zákona vše v pořádku

A právě kvůli recidivě se banální lup dostal až před soud. „Po formální stránce je to naprosto v pořádku,“ podotkla k tomu Huňáčková.

„Státní zástupce mohl sám trestní stíhání zastavit pro takzvanou neúčelnost, ale rozhodl se podat obžalobu, což jistě nelze označit za chybný postup,“ říká Ondřej Šťastný, mluvčí Unie státních zástupců.

Podle jeho dalších slov je potřeba brát ohled právě na mužův bohatý trestní rejstřík. „Přesto, dokonce i ve vězení, v trestné činnosti pokračoval, je tudíž takzvaným speciálním recidivistou,“ vysvětluje Šťastný.

Minimální škoda neexistuje

Zároveň však připouští, že je v podobných případech trestní zákoník poměrně tvrdý, a to jak výší trestní sazby, tak tím, že chybí minimální hranice škody.

Muž byl navíc za tento čin odsouzen v předešlých třech letech, dostal se tedy do trestní sazby od půl roku do tří let. Pachatel se v takovém případě dopouští trestné činnosti bez ohledu na výši způsobené škody.

„Určení toho, co je trestný čin, je však úkolem zákonodárce. Státní zástupce je v zásadě povinen stíhat všechny trestné činy uvedené v trestním zákoníku,“ dodává Šťastný.