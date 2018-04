Lidé chtějí obnovit koupaliště v Zámecké zahradě, Teplice jsou proti

Prvorepublikový komplex od 80. let postupně chátral, v roce 1996 byl uzavřen a v roce 1999 ho město prodalo soukromníkovi za 1,4 milionu korun. Dnes majitel areál, jehož součástí je i rodinný dům 3+1, prodává za 24,7 milionu.

Plochu o velikosti 13 783 metrů čtverečních nabízí k prodeji společnost Reality bez starostí.

„V nabídce ho máme od minulého týdne. Několik zájemců už se ozvalo,“ přiznala makléřka Miluše Tyšerová. Metr čtvereční pozemku podle ní vyjde na 1 790 korun.



Podle opozičního zastupitele Jiřího Řeháka by město mělo o znovuzískání komplexu usilovat.

„Už loni jsme město vyzvali, aby areál získalo do svého vlastnictví. A to nejen z nostalgických důvodů, ale i proto, že je to případná varianta pro budoucí koupaliště. Pro Tepličany by to bylo atraktivní místo, nemusela by tu vzniknout žádná megalomanská stavba, bylo by velmi příjemné chodit se koupat do prvorepublikového stylu. Město by podle nás mělo být aktivní a vstoupit do jednání s majitelem,“ podotkl Řehák.

Vlastník areálu město neoslovil

Výše částky se ovšem nezdá náměstkovi primátora Hynkovi Hanzovi. „Je to absolutně nereálná částka, zvláště v kontextu s tím, že je celá lokalita památkově chráněná. Určitě to není relevantní cena za pozemek s několika ruinami a menším rodinným domkem,“ míní Hanza.

Historie plovárny koupaliště s kulturním areálem v jihovýchodním cípu Zámecké zahrady postavila roku 1932 firma Lederer a Bloch. Pro lázeňské město šlo o reprezentativní místo, jehož předností byla termální voda. Ta měla vždy kolem 22 stupňů a před větrem plovárnu ukrývaly vysoké stromy přilehlého parku

v areálu byl bazén pro plavce i neplavce, dvě brouzdaliště pro děti, restaurace, kavárna i dominantní desetimetrová skokanská věž. Ta byla z bezpečnostních důvodů odstraněna už v 80. letech a koupaliště bylo definitivně uzavřeno v roce 1996. O tři roky později ho město prodalo

Podle něj není odkoupení areálu do vlastnictví města na pořadu dne.

„Obecně řečeno o něm uvažujeme, ale rozhodně ne za účelem obnovení koupaliště. Pro něj už není tato lokalita vhodná,“ dodal náměstek.

Vlastník areálu prodává pozemky už poněkolikáté, s městem ale prý nejednal.

„Chce na tom vydělat a ví, že od města by nedostal tolik, kolik může dostat od soukromníka. Možná i proto nás neoslovil. Dokážu si představit, že bychom jednali o ceně na úrovni znaleckého posudku, jakákoliv vyšší cena je pro nás ale neadekvátní,“ sdělil Hanza.

Že je suma příliš vysoká, souhlasí i Řehák.

„Evidentně se jedná o spekulativní prodej. Za současnou cenu je to nepřijatelné a dokonce i nelegální. Přece jen se jedná o veřejné prostředky, které mají určité zákonitosti. Rozhodně by ale koalice měla konat, možná se jí naskýtá jedna z posledních šancí,“ uvedl opoziční zastupitel.

Radnice má své tipy pro nové koupaliště

Tepličané na koupaliště v Zámecké zahradě rádi vzpomínají. „Jako malá jsem tam chodila s rodiči a pak i se svými dětmi. Je škoda, že zaniklo,“ napsala na Facebooku Marcela Jonášová.



„Je to obrovská škoda, prožila jsem tam dětství. Bylo staré, ale mělo své kouzlo. Dřevěné, natřené v barvách města, trochu prvorepublikové... Ale měli jsme se kde koupat,“ narážela Zdenka Belšánová na fakt, že město už více než 20 let nemá veřejné koupaliště.

S jeho návratem do „Zámecké“ už ale město nepočítá. Naopak před časem nechalo vytipovat lokality pro vznik nového koupaliště. Ze sedmi návrhů zbyly dva – starý sad Třešňovka pod Doubravkou a prostor pod vodojemem na Nové Vsi.

Na výstavbu koupaliště mají Teplice připraveno 100 milionů korun.

„Pokud půjde vše hladce, dokážu si představit, že bychom se mohli dočkat nového koupaliště do tří let. Je to ale jen velmi hrubý odhad,“ předeslal Hanza.