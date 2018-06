V Kadani chtějí přes zimu umisťovat nad koupaliště skládací kopuli

„Podle průzkumu, který si děláme, by lidé chtěli mít ve městě akvapark. Nejenže by se stavba nikam do města nevešla, ale je to opravdu drahá záležitost,“ řekl kadaňský starosta Jiří Kulhánek.

Vybudování akvaparku by stálo 150 až 200 milionů korun, to je ale podle Kulhánka tak velká částka, že by město zadlužila na mnoho let.



Řešením situace je právě zastřešení bazénu, nad který by se na podzim vztyčila kopule a na začátku jara by se „střecha“ zase složila.

Nyní je bazén využíván pouze od jara do podzimu, během zimy musí plavci jezdit do akvaparku v Chomutově nebo do německého Marienbergu. „Celá akce by nás mohla stát kolem 10 milionů korun,“ podotkl starosta.

Samotná střecha podle předběžných odhadů vyjde asi na 3 miliony korun, zbývá ještě vymyslet přístup ze šaten a sprch v zimě. Pokud nenastanou žádné komplikace, hotovo by mělo být na podzim příštího roku.

„Se zastřešením očekáváme i nárůst návštěvníků, v zimních měsících může bazén kromě obyvatel města využívat i plavecký kroužek a školy. Myslím, že padesátka není široko daleko,“ doplnil Kulhánek.