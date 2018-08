Koupaliště zavádějí dvojí ceny. To je diskriminační, varuje inspekce

16:27 , aktualizováno 16:27

Teplice a Krupka nemají plovárnu, a tak se zdejší lidé jezdí koupat do okolí. Tam je pak ale nával a mnozí přespolní prý navíc dělají na koupalištích potíže. Duchcov, Osek a Dubí to řeší zdražením vstupného pro přespolní, podle České obchodní inspekce je to ale diskriminace.