Lidé v České Kamenici hlasují, jakým způsobem přebudovat koupaliště

„Na web města jsme dali tři varianty. Lidé mohou do konce června hlasovat o tom, která se jim nejvíce líbí,“ řekl českokamenický místostarosta Otakar Mareš.



Zatím hlasovalo na tři sta lidí. Touží po variantě A, jež nabízí plochu pro plavce o velikosti téměř 600 metrů čtverečních, dalších 50 metrů čtverečních má mít dětský bazén. Varianta počítá i s ohřevem vody solárními panely.

„Já jsem nostalgik. Dnešní koupaliště má takovou skoro prvorepublikovou atmosféru a klid, ale pokud si lidé budou přát tobogány a ruch, město jim vyjde vstříc,“ dodal Mareš.

On sám by vybral variantu C, která nabízí opravy betonové vany a instalaci nové bazénové fólie. Je to varianta nejlevnější, vyšla by jen na pár milionů korun. Má však nejméně zastánců.

Na opravy nejsou dotace

Varianta B pak ukazuje víceúčelový bazén rozdělený na plaveckou část a část pro neplavce, do níž ústí vodní atrakce.

Nově přebudovat koupaliště na moderní akvapark s nerezovou vanou, tobogány a skluzavkami by stálo téměř 50 milionů korun, což je skoro polovina ročního rozpočtu.

Na opravy koupališť momentálně neexistuje žádný dotační titul.

Staré koupaliště bude letos fungovat od konce června. Místostarosta doufá, že nenastane žádná havárie. „Věřím, že rok až tři nám koupaliště ještě vydrží ve stavu, v jakém dnes je,“ doufá Mareš.