Šéf hasičů urazil na Facebooku starostu, ten za trest zamkl zbrojnici

„Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Je smutné, že máme uzamčenou hasičárnu jen proto, že jsem si dovolil o panu starostovi napsat své. V tuto chvíli jednotka SDH Košťany vyjíždět nemůže, a to jen proto, že se mi starosta neumí postavit čelem,“ uvedl Klejna na Facebooku krátce po svém odvolání.

O pár dní později měl případ, na který upozornil web hlidacipes.org, dohru. „Nejen, že mě odvolal z funkce a uzavřel nám zbrojnici, navíc mě i mého syna vyhodil z výjezdové jednotky. Je to arogantní člověk, který si myslí, že může všechno. Chce jen ubližovat lidem okolo, tak se nám pomstil,“ míní Klejna.

On i jeho syn dál zůstávají členy sboru dobrovolných hasičů Košťany, už však nejsou členy výjezdové jednotky sboru, kterou zřizuje obec. Za vyhazovem prý stály spory z konce loňského roku.

„Pohádal jsem se s jedním členem jednotky. Šlo o osobní spor, ale aby se mi pomstil, šel za starostou a řekl mu, že chci proti němu kandidovat. Starosta měl poté menší incident s mou ženou. To pro mě byla poslední kapka a napsal jsem, co jsem napsal. Ano, bylo to vulgární, ale stojím si za tím,“ líčí Klejna.

Za odvoláním nebyl osobní spor, tvrdí starosta

Podle starosty nestál za odvoláním Klejny osobní spor, ale dlouhodobé problémy s jeho vedením jednotky.

„Dramaticky se nám snižoval stav hasičů, řada z nich měla s panem Klejnou problémy. V minulosti tam prý došlo i k fyzickému napadení. V lednu pak skončil šéf mládeže a s ním i třicet malých hasičů,“ popisuje Sváda důvody odvolání.

Dal prý i Klejnovi šanci, aby se za své výroky omluvil. „Pozvali jsme ho na radu města a on jen arogantně konstatoval, že na vulgaritách trvá. Dva dny na to jsem ho po poradě s vedením města odvolal,“ doplňuje starosta.

„Ano, na radnici mě pozval, ale bylo to tam jako u soudu. Místo abychom si promluvili, přizval si místostarosty a další lidi a útočil na mě, co jsem si to dovolil,“ oponuje Klejna.

Nic na mě neměl, hájí se odvolaný velitel sboru

Po odvolání velitele také starosta nařídil inventarizaci majetku sboru. „Zjistili jsme, že nemáme doložen majetek zhruba za 1,5 milionu. Chyběl zásahový vůz s vybavením, který pan Klejna bez jakékoli protokolace odvezl na přestavbu. Auto následně putovalo do Polska a teď nemáme protokol ani auto,“ řekl Sváda.

„Na základě toho jsme nemohli hasičárnu předat zástupci velitele a nařídil jsem, aby byla na nezbytně nutnou dobu uzavřena,“ dodal starosta s tím, že se obrátil i na policii.

„Rada města mě tím pověřila. Mohlo by se jednat o pochybení při správě cizího majetku,“ míní Sváda.

Podle Klejny se má věc jinak. „Je to nesmysl. O tom, že auto pojede na přestavbu, věděli všichni včetně místostarostů. Starostovi se to jen hodilo, protože na mě nic neměl. Hned se toho chytil a začal tvrdit, že jsem zpronevěřil vůz za 1,5 milionu,“ hájí se odvolaný ředitel.

„U sboru jsem 19 let, posledního 2,5 roku jsem byl velitel. Ano, byl jsem tvrdý, ale většina kluků stála a stojí při mně,“ tvrdí Klejna.