Nezaměstnanost v kraji neexistuje, ukázala konference Výzvy regionu

Podle Romana Seneckého, generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Mondi Štětí, která je největším výrobcem papírových obalů na českém trhu, všichni, kdo pracovat chtějí, už zaměstnání mají. Fluktuace je však nyní veliká.

„Za poslední dva a půl roku jsme najali přes pět set lidí, bohužel za to samé období jich 360 odešlo. Poslední tři roky je to mezi těmi, kteří končí, zhruba půl na půl, padesát procent propustíme a další odejdou sami. Loučíme se s nimi většinou proto, že nechtějí dělat, protože na ně klademe velké nároky. Ti, kteří odejdou sami, říkají, že nechtějí pracovat na směny nebo tak rychle. Mít dostatek lidí je dnes velký problém. Nezaměstnanost neexistuje, pokaždé když hledáme lidi, tak už práci mají,“ říká Senecký.



„Počet volných pracovních míst v Ústeckém kraji se stejně jako v republice prudce zvyšoval. Firmy vytvořily do října na 15 300 nových pozic. Zároveň s tím se snižoval i počet nezaměstnaných, který připadá na jedno volné pracovní místo. V Ústeckém kraji se tento index snížil od října loňského roku, kdy byl 2,8, do letošního října snížil na 1,5. Byl to největší pokles mezi regiony vůbec,“ popsal hospodářský vývoj v kraji ekonom z UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Některé podniky řeší problém nedostatku pracovních sil tím, že si zaměstnance se speciálními dovednostmi snaží vychovat už od mládí.

Nožírna Mikov je jedním z nich, své síly spojila například se Střední průmyslovou školou TOS Varnsdorf. Studenti oborů zámečník, obráběč kovů a mechanik seřizovač zdejší školy mohou část své praxe absolvovat právě v Mikovu.

„Potřebujeme lidi, kteří se umí postavit k práci a kteří přemýšlí. Vytváříme pro mladé lidi různé programy a stipendia a říkáme jim, že když zůstanou v kraji, vyučí se a budou pracovat pro nás, zajistíme jim budoucnost,“ popsal ředitel komunikace Mikov Bedřich Jetelina.

S tím, aby měli studenti kvalitní prostory, kde se učí, pomáhá v kraji holding ČEZ. V rámci projektu na úsporu energií, firma pomáhá školám modernizovat jejich budovy zvenku i zevnitř.

„Jedná se o mateřské, střední i základní školy. Přímo v Ústeckém kraji monitorujeme 278 základních a 177 středních škol. Jedna fází bylo jejich zateplení a nyní se začíná fáze renovace vnitřních prostor,“ vysvětlil Petr Ouška, ředitel úseku Veřejné správy a komerčních objektů ČEZ Esco.