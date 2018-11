Hledali jen záminku, proč nás vynechat, říká končící starostka Střekova

Vaše hnutí jde do opozice a Střekovu bude vládnout koalice ve složení Za lepší Střekov, ANO, ODS, UFO a PRO Zdraví a Sport. Je to podle vás dobré spojení?

Musíme si počkat, jak budou fungovat, nechci to na začátku hodnotit. Já jsem celou agendu, kde jsou rozdělané projekty, rizikové situace a vůbec všechno, předala novému starostovi (Petr Vinš z hnutí Za lepší Střekov – pozn. red.). Je to teď už jenom na něm, jak bude schopný, dovedný a orientovaný v problémech.

Střekovu vládnou náhradníci Starostou se stal Petr Vinš z hnutí Za lepší Střekov, který se původně nedostal do zastupitelstva. Svého mandátu se tak musel nejprve vzdát zastupitel Petr Bandas. Místostarostku mu bude dělat mimo jiné Aleša Kymličková z ODS, ani ona však v zastupitelstvu původně nebyla. Dostala se tam až po rezignaci její kolegyně Miroslavy Lazarové. V radě pak usedne za hnutí PRO Zdraví a Sport Stanislav Dunaj mladší. Také on se do zastupitelstva dostal až poté, co rezignoval původně zvolený David Cihlář. Volby na Střekově vyhrálo hnutí PRO! Ústí s dosavadní starostkou Evou Outlou, skončilo však v opozici.

Starosta Vinš a místostarostka Kymličková z ODS nebyli zvolení do zastupitelstva a do funkcí se dostali až jako náhradníci. Co si o tom myslíte?

Není to v pořádku, protože lidé dávali hlasy konkrétním osobnostem, vybrali si je, protože jim důvěřovali. A to, že přijde někdo, kdo mandát nezískal, není to dobrý signál voličům.

Mluvila už jste s lidmi ze Střekova o nastalé situaci?

Lidé mi telefonují a říkají, jaká je to zrada. Mají z toho všeho velmi špatný pocit a mají strach, kam to povede. Musíme tvrdě pracovat, abychom je přesvědčili, že naše snažení má smysl, že cesta není rezignace. Naše hnutí vyhrálo, ale nikdo s námi nechtěl jednat. Dohoda mezi ostatními subjekty tady byla od začátku a hledala se jen záminka. Jediné, co zaznělo od pana Nedvědického (lídr ANO v Ústí), byl argument proti mně, že jsem se mstila hasičům.

Od nich jste před lety dostala výpověď, protože jste dělala účetnictví společenství vlastníků domu, jehož jste členkou. Tím spor začal?

Nebylo to tak, že by jim skutečně vadil aktivní živnostenský list, jen se to prostě hodilo. Šlo o to, že jsem měla v Ústí velký problém s krajským ředitelem. Do služebního poměru jsem nastoupila zhruba před 18 lety. Tenkrát se přebírala obrovská stavba v Teplicích, která nebyla v pořádku. Paní, která za to zodpovídala, přišla o práci a byl tlak na krajského ředitele, aby ji vzal. On nechtěl, ale asi byl někomu zavázán. Přijal ji a mě z pozice ekonomické náměstkyně odvolal. Soudně jsem se bránila, bylo rozhodnuto, že to bylo nezákonné. Jenže paní se stala mou nadřízenou a začal bossing, tedy negativní služební hodnocení, odejmutí osobního ohodnocení nebo nevyplácení odměn. Nakonec to dopadlo tak, že mě propustili do zálohy, přemístili do Prahy a nakonec dali výpověď. Celou dobu jsem se bránila a oni dělali jednu chybu za druhou. Soudy u nás jsou pomalé a rozhodnutí trvá velmi dlouho.

Nastoupíte tedy zpátky do služebního poměru k hasičskému sboru?

V současné chvíli musí generální ředitel hasičů zastavit řízení o propuštění ze služebního poměru, protože je vázán rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, že jsem nikdy nepřestala být příslušníkem sboru. Bezpečnostní sbor potřebuje nějaký čas, aby celou situaci vyhodnotil, a služební funkcionář mi musí dát vědět, protože stále nemám nic v ruce. Měla bych nastoupit znovu do služby. Nechci ale teď soudit, jak to bude, neznám podmínky a není to komfortní situace ani pro jednu stranu. Lidé, kteří za těmi špatnými věcmi stáli, jsou pryč, věřím, že nynější vedení s tím nebude chtít být spojováno.

Budete vymáhat ušlou mzdu za pět a půl roku soudů?

Ne, protože služební funkcionář automaticky rozhodne a do dvou měsíců mi peníze vyplatí. Hasičský sbor udělal mnoho chyb, kvůli kterým jsem přišla o příjem až do chvíle, než jsem se stala starostkou. Tou jsem se ale nestala kvůli penězům, ale kvůli obvodu. Naštěstí mám zázemí v rodině, měli jsme finanční rezervu. Všechno zlé je ale k něčemu dobré, protože jsem měla možnost se maximálně věnovat funkci. Že úspěšně, o tom svědčí i hlasy ve volbách.