Vítězná hnutí v ústeckých obvodech skončí v opozici, kromě Neštěmic

Jde o uskupení PRO! Ústí a Vaše Ústí, která měla dlouhodobé spory s vládnoucím Ústeckým fórem občanů (UFO), jehož zástupci jsou současná primátorka Věra Nechybová nebo náměstek Jiří Madar.

A právě ti pravděpodobně vytvoří koalici s vítězným ANO na magistrátu. Uskupení si tak pravděpodobně vytvářejí pro sebe politicky příznivé prostředí i na obvodech.



Vítězné hnutí ANO přitom po volbách hlásalo, že na magistrátní úrovni preferuje spojení s hnutím PRO! Ústí, které skončilo na druhém místě. Na konci října ale oznámilo, že nadále bude jednat o možné koalici už jen s hnutím UFO, PRO Zdraví a Sport a s ODS.

„Se všemi zvolenými subjekty, i s PRO! Ústí, jsme se dohodli, že bychom se měli pokusit, aby vedení obvodů kopírovalo složení na magistrátu. PRO! Ústí některé subjekty zamítlo, ale my jsme deklarovali, že chceme jednat se všemi,“ vysvětluje lídr ANO Petr Nedvědický.

V centrálním obvodu tak ve své funkci končí známý místostarosta Karel Karika z PRO! Ústí, které tu přitom vyhrálo a má osm křesel. Ovšem i tady začalo ANO (7) jednat s UFO, ODS a čtvrtým PRO Zdraví a Sport.

„S ANO jsme vyjednávali, že půjdeme do koalice spolu, jako minule, bylo to na dobré cestě. Nakonec ale zástupci ANO přišli, že jim bylo nakázáno, jak to má být. Myslím si, že na to mělo vliv i UFO. Jsem zklamán, pan Babiš by to nazval megapodraz,“ řekl Karika.

Na Střekově byla situace opačná. I zde sice vyhrálo PRO! Ústí, z jehož řad je současná starostka Eva Outlá, ale nikdo s ní o možném spojenectví vyjednávat nechtěl. Koalici uzavřely hnutí ANO, Za Lepší Střekov, PRO Zdraví a Sport, ODS a UFO.

Na dnešním ustavujícím zastupitelstvu tyto strany oznámily, že starostou je Petr Vinš (Za Lepší Střekov), místostarostou Pavel Peterka (ANO) a druhou místostarostkou Aleša Kymličková (ODS), která nahradila zvolenou Miroslavu Lazarovou, jež v neděli v podvečer předala Outlé svou rezignaci.

„S námi nechtěl jít do koalice prakticky nikdo, nikdo se mnou nejednal. Nevím, co se stalo, ale co se týká mě, údajně mě nepodpořili proto, že pan Nedvědický prohlásil, že se mstím hasičům. Nevím, co to znamená, osobně jsem s ním nemluvila,“ přiblížila povolební vývoj končící starostka.

I na Severní Terase je ode dneška jasno, kdo městskou část povede. Širokou koalici spolu vytvořily ANO, UFO, KSČM, SPD a PRO Zdraví a Sport. Hnutí Vaše Ústí, které skončilo ve volbách druhé a z jehož řad byla dosavadní starostka Renata Zrníková, bude společně s ODS a PRO! Ústím v opozici.

„Starostou se stal Jaroslav Šimanovský za ANO,“ uvedl Nedvědický. Místostarostou je Pavel Dufek z UFO.

Neštěmice jsou naopak jediným ústeckým obvodem, kde bude hnutí ANO v opozici.

„Nepůjdeme do koalice s nikým, kdo je z ANO. V úvahu připadá více variant spojenectví, ale chceme počkat na úterní rozhodnutí soudu, který projednává stížnost na průběh voleb. Platí, že já zůstanu na svém místě,“ uvedla starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí).