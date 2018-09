Chci pokračovat v práci a zastavit příliv nepřizpůsobivých, říká Nechybová

Stejnou cestu zvolil i Pavel Dufek, dvojka kandidátky a její náměstek. Podle primátorky tato proměna v očích voličů straně hlasy neubere.

„Prostě byla to situace, kterou jsme nezavinili. Byla zrušena organizace ANO a my jsme byli vyloučeni, což bylo rozhodnutí vedení strany. Tuto cestu jsem si nezvolila, byla jsem postavena před hotovou věc,“ říká primátorka.

„A také před rozhodnutí, zda pokračovat a jakým směrem se ubírat. Do UFO jsem vstoupila, protože jsem s těmito lidmi měla letitou zkušenost, mají přehled, drží slovo a nikdy mne nepodrazili. A to je pro mne zásadní. Nechci odcházet od rozdělané práce, proto jsem se rozhodla přijmout jejich nabídku a pokračovat dál,“ dodává politička v rozhovoru pro MF DNES.

Když ovšem bylo místní ANO rozpuštěno, stalo se tak až po puči.

Já jsem byla zvolena v okamžiku, když jsem ještě byla v ANO, primátorkou jsem byla zhruba týden a pak přišlo rozhodnutí, že v Ústí byl puč. Přitom i v dalších městech došlo po volbách k rozkolu v ANO, stalo se prakticky totéž, ale puč to byl pouze v Ústí. To mne mrzí. Sešla jsem se s panem Babišem, vysvětlovala mu, k čemu došlo a proč. Rozhodnutí jsem akceptovala.

Vraťme se k současnosti. Považujete se vy sama za úspěšnou primátorku?

Já jsem spíše sebekritický člověk než pochvalný. Některé věci se nedařily tak, jak bych si představovala. Ale řadu věcí jsme dokázali zvládnout a musím říci, že reakce řady obyvatel, se kterými se setkávám, je pozitivní. Na začátku jsme měli velké dluhy, město čelilo velkým sankcím z ROP Severozápad. Proto jsme intenzivně jednali, aby některá svá rozhodnutí přehodnotili. V řadě případů se to podařilo. Poslední jsou sankce za elektronický odbavovací systém v MHD, kde mám hrozila sankce 226 milionů. Nakonec po řadě jednání dostalo město pokutu pouze deset tisíc. Umíme být věcní, umíme řadu věcí vykomunikovat, máme dobrý tým odborníků a právníků, o který se můžeme opřít a hodně nám pomáhá. Jsem na ně pyšná. Ovšem punc, jestli jsem úspěšná primátorka, ten mi musejí dát voliči a občané města.

Věra Nechybová (*1971) vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze

v komunální politice působí čtyři roky, nejprve jako zastupitelka na ústeckém Střekově, o rok později se stala primátorkou.

roku 2014 kandidovala za ANO, teď kandiduje za UFO.

je vdaná, má syna a dceru.

ve volném čase ráda vaří pro rodinu a přátele, rybaří a hraje kulečník.

S jakými plány jdete do voleb, čeho chcete po zkušenostech primátorky dosáhnout? A co podle vás město v tuto chvíli potřebuje nejvíc?

Naše plány jsou jednoduché. Chceme vytvářet takové podmínky, aby se tady lidem dobře žilo. Nechceme, aby lidé z města odcházeli jinam. Potřebujeme, aby zde vzdělaní lidé a studenti zůstali. To ovšem pro ně potřebujeme bydlení. Na to je nutné, aby ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na stavbu nových bytů. Doufáme, že je vypíše. V plánu máme také vykupovat zpět do majetku města byty. Je škoda, že v minulosti byl téměř celý bytový fond rozprodán, a město tak dnes téměř nemůže ovlivňovat skladbu obyvatel. Budeme dál bojovat s nepřizpůsobivými obyvateli města, což je jeho největší problém. Dalším krokem je proto vyhlášení opatření obecné povahy, kdy nově příchozí nebudou dostávat doplatky na bydlení, pro celé město. Tímto krokem chceme město zakonzervovat, aby se k nám nesestěhovávali další lidé z východního Slovenska, kteří nikdy pracovat nebudou. A oni se tím netají. Sociální pracovníci jsou s nimi neustále v kontaktu, řeší jejich problémy, ale to, že jediná jejich motivace je odchod do Čech za sociálními dávkami a že v Ústí jsou laciné byty, je neskutečné. Dále také chceme oddlužovat město, abychom se jednoho dne mohli volně nadechnout. Je to jednoduché a stejné jako doma – koupím si jen to, na co mám. A co město nejvíce potřebuje, hlavně změnu legislativy ve vyplácení sociálních dávek. Potřebujeme, aby se vláda intenzivně zabývala speciálními dotačními tituly nejen pro Ústí, ale pro celý kraj. Celá republika nám to dluží, díky našemu průmyslu republika svítí a funguje.

Co přesně myslíte změnou ve vyplácení sociálních dávek?

Sociální dávky se musejí zastropovat do nějaké maximální hranice, například jednoho roku. Musí být zájem hledat si práci, protože firmy a podniky naříkají na nedostatek zaměstnanců do dělnických profesí. To, že není práce, není pravda. Důležité je i vytvoření cenové mapy na výši vyplácených nájmů. Stejně je důležitá i dotace na výstavbu bytů pro mladé absolventy škol a pro zaměstnance firem. Máme zde univerzitu, což je velký potenciál, město je krásně položené a stojí za to tady žít. A čím víc tady lidí zůstane, protože budou chtít, tím větší rozpočet na další investice město bude mít. Odchodem lidí naopak rozpočet klesá. Přála bych si, aby se zde lidem dobře žilo, byla zde řada služeb, sportovišť, vyžití, čisto a bezpečno.

Když jsme u sportu, který město finančně hodně podporuje, na vaší kandidátce je hodně sportovců. Jak se to stalo? Víte, řada lidí to bere tak, že jste na ni známé tváře až celebrity dopsali jako takové křoví.

Tak to není. Řada z nich se i v tomto volebním období na práci města podílela, byli v řadě komisí, přinášeli nové podněty. Jsou to lidé aktivní a není to tak, že nyní se objevili na kandidátce. Někteří tam už byli při minulých volbách.

Situace v Ústí je dlouhodobě napjatá a plná rozporů a emocí. S kým se v klidu po volbách spojíte do koalice a s kým nikoli?

Nejsme svázáni žádnými nařízeními, nic nás nelimituje. Snažíme se domluvit s každým, kdo má jasné argumenty, vize, plány, kdo drží slovo a kdo nás nezradil. Kdo pro mne rozhodně není partner, to je současná opozice, která se proti nám vymezuje, nejsou ochotni spolupracovat a několikrát jsem zažila jejich podrazy.

Buďme konkrétnější. Které strany myslíte, Vaše Ústí a PRO Ústí?

Ano, tyto dvě strany jsou pro mne neakceptovatelné. I za cenu toho, že skončím. Zcela tak to mám vyhrazené a jsem rozhodnutá, že i v případě, že by tyto dvě strany byly těmi, se kterými můžeme složit koalici, to raději skončím. Vím, že politika je věcí kompromisu, ale dělat kompromisy jen za cenu, abych se udržela, to nikdy dělat nebudu.

Město je plné předvolebních billboardů, nelze se nezeptat na váš s heslem „Likvidace parazitů? Plníme!“ Jak to mají lidé chápat, když dlouhodobě kritizujete sociální situaci ve městě, příchod sociálně slabých a chcete v celém městě zavést bezdoplatkovou oblast? Není to už za hranou?

Každý si to může vykládat, jak chce. Parazitem může být člověk, který žije jen ze sociálních dávek nebo parazituje na zakázkách. Co se týká veřejných zakázek, zavedli jsme je transparentní a byli jsme vyhodnoceni jako druhé nejlépe hodnocené město. Oslovujeme firmy, nejsou to žádní naši přátelé a kamarádi. Tak by to mělo být. A co se týká nevyplácení doplatků nově příchozím ve městě, parazitují na nich lidé, kteří nemají vůli a nechtějí pracovat. To je problém a město ho musí řešit. Proto zmíněné opatření. A slovo likvidovat na billboardu znamená postupně hledat řešení a s lidmi dlouhodobě a intenzivně pracovat. To by měly dělat také neziskové organizace, které město potřebuje a podporuje. Bohužel některé jen vyplňují formuláře na sociální dávky. Potřebujeme je dostat ke stolu, vytvořit kvalitní komunitní plán, využít rezervy a situaci zlepšit.

Pokud vyhrajete a budete opět primátorkou, co chcete udělat v první řadě a proč?

Zásadně bych neměnila, co jsme nastavili, žádné velké zvraty ode mne nečekejte. Musíme dál uvážlivě hospodařit, pokračovat v oddlužování města, zastavit příliv nepřizpůsobivých. Chceme postupně pokračovat v opravách obecního majetku nebo řešit spravedlivé financování obvodů. Doufám, že spolupráce s obvody bude vřelejší, nebudou podrazy a nenávist. Jsme jedno město. My pro něj celé řešíme služby, školy, školky, opravy, dopravu, údržbu, obvody řeší své problémy a to nelze oddělovat. Musíme spolu mluvit. Je pro nás důležité pro obyvatele města konečně otevřít venkovní plavecký areál na Klíši. Je vyhlášené výběrové řízení a na koupaliště jsme naspořili přes 110 milionů. Už letos by se zde mělo kopnout. Bohužel celý prostor je omezený rozlohou a více toboganů a bazénů se sem nevejde. Důležité je pro nás i nevyužité nábřeží Labe, kde návrh pro Střekov zatím padl. Budeme ale jednat s Povodím Labe, které nepovolí trvalé překážky na břehu, mobilní ale ano. Zvažujeme restauraci na pontonech, mobilní písková hřiště i atrakce pro děti, které před velkou vodou stačí odmontovat a schovat. Nábřeží si to zasluhuje. Je nutné opravit cyklostezky, budovat další a podél nich zejména na nábřeží mít občerstvovací zóny. Rozvoj cyklistiky, turismu a oživení nábřeží je náš cíl.