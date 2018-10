Nevládnu, ale sloužím, říká Kulhánek, jenž bude popáté starostou Kadaně

Co konkrétně za práci byste doporučil ostatním starostům, nejen z ODS, aby byli úspěšní jako vy?

Práce starosty je dřina, není to ani o penězích, ani o moci. Jako základ si musíte uvědomit, že nevládnete, ale sloužíte, a také se podle toho chovat. A druhá věc, která je zásadní: s lidmi se musí mluvit. Zbytečně si nedopisovat, ale přímo mluvit s lidmi o problémech, nejlépe přímo na místě, kde se problém vyskytl. Pak je také dobré mít vize, kam má město směřovat, a ty postupně měnit ve skutečnost. To si myslím, že se v Kadani daří.



Budete při zisku nadpoloviční většiny vládnout sami, nebo plánujete s někým spolupracovat?

To je jedna z věcí, o které jednáme a nemáme zatím výsledek.

Pomohlo vám třeba i to, že dobře využíváte památky a turistický potenciál města? Nebo složení obyvatel? Je pravicovější než jinde?

Nikdy jsme si nehráli na levici nebo pravici. Ve městě, které má 18 tisíc obyvatel, se téměř všichni známe a víme, co od sebe čekat. Takže je to o lidech a zkušenostech s nimi. Na druhou stranu rozhodně nejsme příznivci různých zákazů či nařízení, naopak jsme tu od toho, abychom vytvářeli příležitosti pro osobní iniciativu. Proto velice rád uvítám každého, kdo přijde s jakýmkoli návrhem na zlepšení života v Kadani, a takových lidí je u nás dost, toho si velice cením. A zase, nejvíce zajímavých nápadů posbírám při osobních setkáních s lidmi. Například v loňském roce jsem absolvoval celkem 35 různých veřejných setkání s občany. Je to porce, ale pak víte, co koho kde trápí a kde je potřeba pomoci. Jen při setkáváních na sídlištích, kterých bylo letos deset, jsme obdrželi přes 300 podnětů. A všechny je průběžně řešíme.

Je podle vás komunální politika předstupeň pro velkou politiku?

Jak pro koho. Mě osobně vysoká politika moc neláká, je to tak trochu zvěřinec.

Takže by vás nezajímal post ve Sněmovně nebo v Senátu?

Různé nabídky jsem již dostal několikrát, ale já jsem raději doma a dělám to, co snad trochu umím.

Říká se, že celostátně se ODS odrazila ode dna. Co musí udělat, aby uspěla i ve „velkých“ volbách?

Plnit své sliby, trvat na svých názorech a představách, být seriózní, stavět na lidech, kteří něco dokázali, něco umějí a nejde jim jen o moc a peníze. Pak to půjde.

Co říkáte na volební neúspěch věčného rivala – ČSSD?

Nepotěšilo mě to. Považuji ČSSD za demokratickou stranu, která je pro vyváženost českého politického spektra důležitá. V Kadani s nimi dlouhodobě spolupracujeme.