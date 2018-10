Ústí má na dosah status centra komplexní kardiovaskulární péče

„Myslím, že v současné době je to už téměř jisté. Na ministerstvu zdravotnictví jsme podepsali žádost na lůžka pro toto centrum. Tím bychom se měli dostat k žádosti, aby nám zdravotní pojišťovny proplácely kardiochirurgické operace,“ říká Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní (KZ), která spravuje pět největších nemocnic na severu Čech, mezi nimi i tu ústeckou.

„Kardiochirurgie začala operovat v květnu, dnes má na kontě přes 30 operací, které hradíme sami. Díky tomu, že nám krajští zastupitelé potvrdili dotaci 30 milionů korun, chtěli bychom se do konce roku dostat na 60 až 70 operací,“ předesílá Novák.

KZ usiluje o získání statusu centra komplexní kardiovaskulární péče několik posledních let a je důležitý také pro pacienty severních Čech. Podle statistik lékařů kardiovaskulární onemocnění ohrožují občany našeho kraje velmi výrazně.



Komplexních kardiovaskulárních center je v celé zemi dvanáct, pět z nich je v Praze. Každý rok tak zhruba 400 pacientů z Ústeckého kraje míří za záchranou života na pražské kliniky.

„Bohužel v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji není komplexní centrum. Máme statisticky dokázáno, že pět až deset pacientů třeba s infarktem po cestě do Prahy zemře. Jsem přesvědčen, že je to velmi pádný důvod pro to, abychom centrum u nás otevřeli. A jsem přesvědčen, že to dokážeme,“ podotýká Novák.

Věstník ministerstva bude upraven příští rok

Roční provoz kardiochirurgického pracoviště stojí 200 až 300 milionů korun. Rozšíření kardiologické kliniky by mělo stát dalších zhruba 420 milionů a další stovky milionů jsou nutné pro přístrojové vybavení.

„Nyní se zpracovává projekt na dokončení operačních sálů. Tato stavba bude stát zhruba 540 milionů korun. Do konce roku bychom chtěli vypsat výběrové řízení na výstavbu budovy,“ přibližuje předseda představenstva KZ.

Kardiochirurgické oddělení má dnes vedle řady přístrojů patnáct lůžek včetně čtyř pooperačních monitorovacích, nyní se chystá dalších šest. Komplexní centrum totiž musí za rok odoperovat 500 pacientů.

Až budou dostavěny operační sály, klinika počty splní, protože do Ústí budou jezdit pacienti ze sousedních krajů.

Pro získání statusu je nutné, aby klinika byla zapsána ve věstníku ministerstva zdravotnictví, který bude nově upraven příští rok.

„Jakmile se v něm objeví krásná věta Centrum komplexní kardiovaskulární péče Ústí nad Labem, bude vyhráno,“ poznamenává Novák.