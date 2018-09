Silnice je po výměně potrubí klikatá. Byla horší, brání se investor

„To se na mě nezlobte, ale tohle je pro ostudu. Za to by se měl někdo hodně stydět,“ rozčílila se Alexandra Pranšpergerová před brankou svého domu v ulici V Lánech. Kroutila hlavou nad komunikací, která tudy vede.



„Chvíli jdete z kopce, chvíli do kopce. Tady se pro změnu bude držet voda,“ ukázala obyvatelka čtvrti na výraznou nerovnost mezi starým a novým povrchem.

„Tady je soused donutil, aby položili nového asfaltu víc, aby byla silnice stejně široká jako předtím, protože jinde u krajů hodně ubrali,“ popsala Pranšpergerová.



Severočeská vodárenská společnost (SVS), která je investorem akce, se k záležitosti kvůli dovoleným zainteresovaných zaměstnanců nevyjádřila. Regionálnímu Deníku řekl tento týden mluvčí SVS Jiří Hladík, že před akcí vypadala silnice hůře.

„Vždy pořizujeme před zahájením výkopových prací fotodokumentaci. Komunikace byla ve velice špatném stavu, jednalo se o kombinaci asfaltových záplat, šotoliny a hlíny s výmoly. Nebyla rovná a výškové rozdíly mezi pravou a levou stranou komunikace činily několik desítek centimetrů. SVS provádí obnovu jen v nezbytně nutném rozsahu,“ uvedl Hladík pro Deník.

Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), které práce prováděly, se při úpravách soustředily vyloženě jen na povrch v místě výkopu.

„Jedinou závadou, kterou řešíme, je zúžení zhruba uprostřed komunikace, které rozšíříme o zhruba 20 centimetrů,“ předeslala mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Další z místních obyvatel MF DNES na místě sdělil, že dělníky donutil v jednom z míst silnici třikrát předělat. Na otázku, co říká podobě výsledku letních prací, jen pokrčil rameny a usmál se.

Posměšné poznámky na Facebooku

„Upravená“ komunikace se stala terčem posměchu na sociálních sítích. „Ve Skoroticích otevřeli nový bikepark,“ stojí na Facebooku ve skupině Ústí nad Labem u fotografie s hrbolatou cestou. „Ne ne. Že to jen vtip?“ zní jeden z mnoha posměšných komentářů.

Někteří částečně a s jistou ironií uznávají, že cesta dříve nebyla v dobrém stavu. „Aby to po opravě uvedli do původního stavu, stačilo by to zasypat hlínou. Takže spíš si s tím dokonce dali i nějakou práci,“ napsal ke snímku jiný komentující a připojil vysmátého smajlíka.

Podle města, jemuž silnice patří, nešlo opravu vodovodu spojit s celkovou rekonstrukcí komunikace.

„Celková rekonstrukce by se vzhledem k náročnosti s opravou vodovodu nedala zkoordinovat, protože celoplošná úprava povrchu vyžaduje kompletní rekonstrukci komunikace včetně podkladních vrstev. Ovšem město má tuto komunikaci v zásobníku investičních akcí,“ uvedla mluvčí krajského města Romana Macová. Kdy by k tomu ale mohlo dojít, není zatím jasné.